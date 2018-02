Ein Haushaltsbuch aus den 1930er-Jahren

Lüdenscheid - Zu wissen, was das alltägliche Leben kostet und wie viel Geld wofür gebraucht wird, ist seit jeher für die Haushaltsführung wichtig. Unser neues Ausstellungsstück im Virtuellen Museum zeigt, dass das auch – oder vielleicht gerade – vor 80 Jahren nicht anders war: das Haushaltsbuch.

Es handelt sich um ein Haushaltsbuch, das einem Walter Kaufmann gehörte. Es enthält handschriftliche Eintragungen zu sämtlichen Ausgaben für Lebensmittel und Dingen des täglichen Bedarfs wie Zahnpasta oder Herdputzzeug in den 1930er-Jahren.

Brot, Butter, Milch, Käse, Wurst, Zucker, Mehl, Obst, Fleisch, vielleicht auch noch etwas Süßes oben drauf: Kaum etwas ist heute so selbstverständlich wie der alltägliche Einkauf im Supermarkt. Aber nicht jeder kann dabei nach Herzenslust zwischen den Regalen entlanggehen und den Einkaufswagen mit dem füllen, wonach ihm gerade der Sinn steht. Wer sparsam mit seinen Euros umgehen muss, wird genau darauf achten, was am Ende an der Kasse rauskommt.

Aufschluss über das alltägliche Leben

Ein Haushaltsbuch kann dabei helfen, die Ausgaben im Blick zu behalten und gleichzeitig eine Grundlage für die Planung von Anschaffungen bieten. Das war sicher in den 1930er-Jahren genauso. Für den Historiker ist der Blick in dieses Haushaltsbuch noch aus vielerlei anderer Hinsicht interessant.

Es kann Aufschluss darüber geben, wie die Menschen jener Zeit ihr Leben gestalteten, was für den täglichen Bedarf eingekauft wurde, was eher für besondere Anlässe oder Feiertage vorbehalten war und wofür mitunter gespart wurde. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass es vor 80 Jahren weder Supermärkte noch eine derartig große Auswahl an Produkten und Marken gab wie heute.

Fertiggerichte und Hilfsmittel für die Hausfrau – kurz: die industrielle Lebensmittelproduktion – hatten ihren Siegeszug begonnen, steckten aber noch in den Anfängen, insbesondere, was die Vielfalt der angebotenen Waren betraf.

Viel mehr als es sich mancher heute vorstellen kann, wurde in den Haushalten noch selbst gemacht. Zum Beispiel wurde Obst und Gemüse eingemacht oder Fleisch gepökelt oder getrocknet, um es haltbar zu machen. Was auch viel weniger Müll zur Folge hatte, als heute anfällt.

Saisonal und regional war ganz normal

Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker oder Milch wurden beim Einkauf aus Säcken abgewogen oder aus Kannen abgefüllt. Statt in den Supermarkt gingen die Menschen in den Laden an der Ecke und mussten für bestimmte Dinge Fachgeschäfte ansteuern, wie den Bäcker oder den Metzger.

Außerdem wurde der Direktverkauf der Bauern, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt, von Eiern, Milch oder Gemüse genutzt. Saisonal und regional einzukaufen, auch wenn man diese Ausdrücke dafür noch nicht kannte, war die Regel, denn importierte Lebensmittel, insbesondere bei frischen Waren, dürften nicht zuletzt wegen ihres Preises die Ausnahme auf den Tischen gewesen sein.

Somit lässt sich aus einem solchen, über einen längeren Zeitraum akribisch geführten Haushaltsbuch viel darüber erfahren, wie sich die Menschen ernährten und was und womit gekocht und gebacken wurde. Aber auch über die finanziellen Möglichkeiten der vergangenen Zeit gibt es Aufschluss. Die Angabe der einzelnen Preise dokumentiert, wie teuer der Lebensunterhalt jener Zeit war – was sich auch auf die heutige Zeiten umrechnen lässt.

Es dürfte sich auch hochrechnen lassen, wie viel Geld jeden Monat für den Lebensunterhalt zur Verfügung stand. Wobei das Kaufverhalten wiederum Rückschlüsse zulässt, was als wichtig für den täglichen Bedarf angesehen wurde oder was eher ein Luxusartikel war, ob in dem Haushalt sparsam gewirtschaftet wurde oder man sich auch mal „etwas gönnen“ konnte.