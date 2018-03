Die erste Generation von Lichtschaltern

Lüdenscheid - Gerade erst ist in Frankfurt/Main die Messe "Light + Building" zu Ende gegangen, auf der die Trends von Licht und Gebäudeautomation zu sehen waren. Mit dabei waren wieder zahlreiche Firmen aus Lüdenscheid und Schalksmühle. Nicht wenige von ihnen gehörten bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu den Pionieren der Elektro-Industrie.

Aus dieser Zeit stammen die neuen Stücke unseres Virtuellen Museums: Bakelit- und Porzellan-Schalter sowie Leuchtenfassungen aus dem Hause Busch-Jaeger. Am häufigsten vorhanden sind Drehschalter in verschiedenen Ausführungen. Steckdosen und erste Kippschalter sind aber auch dabei.

Als sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Siegeszug der Elektrizität vollzog, begann auch die Geschichte der Firma Busch-Jaeger mit Standorten in Lüdenscheid und Schalksmühle. Inspiriert von der Weltausstellung in Paris 1878, bei der erstmals elektrisches Licht präsentiert wurde, begann der Lüdenscheider Unternehmer Hans-Curt Jaeger 1881 mit der Entwicklung von SWAN-Fassungen für Edison-Lampen.

Bereits 1879 hatte er gemeinsam mit seinem Bruder Georg die Fassondreherei Heinrich Jaeger gegründet. Die ersten Kohlebogenlampen waren vor allem für größere Veranstaltungen, wie eben die Weltausstellung geeignet. Für Privathaushalte waren sie zu teuer und aufwändig.

Es folgte die Kohlefadenlampe und schließlich die Glühlampen mit Metallfäden, wodurch elektrisches Licht allgemeine Verbreitung fand. 1887 fertigten die Gebrüder Jaeger im Werk in Schalksmühle Gleichstromschalter für Licht, später folgten Steckdosen, Kippschalter, Steckvorrichtungen und Lampenfassungen.

Der erste millionenfach verkaufte Schalter

Fast zeitgleich entstand die Fabrik von Julius Bergmann und Friedrich Wilhelm Busch. Wie es damals in Lüdenscheid üblich war, fertigte man dort zunächst Uniformknöpfe, Schnallen, Koppelschlösser und andere Artikel für das Militär.

Aber schon bald kamen Elektroartikel hinzu. 1899 eroberte der Busch-Exzenterschalter den Markt und verschaffte dem Unternehmen Weltgeltung. Diese Erfindung ermöglichte erstmals die Links- und Rechtsdrehung eines Lichtschalters. Dieser wurde weltweit mehr als 50 Millionen Mal verkauft und vielfach auch in Lizenz gefertigt.

In jener Zeit wurden Lichtschalter für jedermann zugänglich. Beide Firmen entwickelten sich in den folgenden Jahren stetig weiter und schufen immer neue Innovationen für die Elektroindustrie. Gleichzeitig folgten in Lüdenscheid und Umgebung weitere Gründungen von Firmen, die sich mit der Fertigung von Elektro-Artikeln befassten. Andere Betriebe stellte ihre Fertigung um.

Bis heute Weltmarktführer

1926 schlossen sich die Gebr. Jaeger und die F.W. Busch AG unter dem Namen „Vereinigte Elektrotechnische Fabriken F. W. Busch und Gebr. Jaeger AG“ zusammen. Etwa aus jener Zeit stammt die Sammlung aus Schaltern und Steckdosen im Besitz der Museen, die an die frühe Phase der Elektrifizierung der Haushalte erinnern.

Porzellan war das Material der ersten Stunde für Schalter und Steckdosen, aber auch der in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte Kunststoff Bakelit bot sich dafür an. Dies zeigt die Sammlung. Vor allem in den 1920er- und 1930er-Jahren setzte ein regelrechter Boom ein. In den 30er-Jahren wurden die Stromnetze auf 220 Volt umgestellt und die ersten Wippschalter kamen auf.

Bis heute sind heimische Unternehmen, angeführt von Busch-Jaeger – inzwischen Teil der ABB-Gruppe –, weltweit führend in der Elektro-Industrie. Dies wird regelmäßig bei der "Light- + Building", die alle zwei Jahre in Frankfurt als weltweit größte Messe der Branche stattfindet, deutlich.