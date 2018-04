Ein Kino für das Kinderzimmer

Lüdenscheid - Produkte aus Lüdenscheider Firmen gehen seit Jahrhunderten in die ganze Welt – das gilt auch für Spielzeug. Ein Verkaufsschlager, insbesondere in der Nachkriegszeit, war das Dux-Kino der Firma Markes.

Vor allem das Dux Kino 68 durfte in den 1960er- und 1970er-Jahren in kaum einem Kinderzimmer fehlen. Genau ein solches Modell fügen wir heute dem Virtuellen Museum hinzu. Es ist Original verpackt, inklusive eines Dutzends Filme, ebenfalls in den originalen Kassetten, die in das Kino eingelegt werden konnten.

Das Dux Kino 68 ist eines von mehreren Spielzeugkinos der Firma Markes, die sich im Fundus der Museen befinden. Bereits Mitte der 1930er-Jahre brachte das Lüdenscheider Unternehmen, das daneben Metallbaukästen und Blechspielzeug produzierte, die ersten Spielzeugprojektoren unter dem Markennamen „Dux Kino“ auf den Markt. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens hatte allerdings rund 20 Jahre zuvor mit Fahrradzubehör begonnen.

Die ersten Kino-Modelle von Markes waren aus Bakelit. Neu an diesen Spielzeugkinos war, dass sie erstmals mit bewegten Bildern arbeiteten. Zu sehen waren Zeichentrickfilme. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Markes die Produktion von Dux Kinos dann mit einem neuen Modell fort.

Filme mit einer Handkurbel bewegt

Der vorliegende Projektor kam 1968 auf den Markt und war im Vergleich zu den Vorgängermodellen komplett verändert. Statt der bisherigen 35 Millimeter Filmstreifen gab es nun 8 Millimeter Filmrollen. Die Filme waren in Endlosspulen eingelegt und so verklebt, dass Anfang und Ende miteinander verbunden waren, sodass es am Ende eines Filmes direkt wieder von vorne losging.

Bewegt wurden die Filmrollen mit einer Handkurbel an der Seite. Außerdem hatte das Dux Kino 68 einen Tageslichtadapter, sodass die Filme nicht nur im Dunkeln angesehen werden konnten. Den Strom für das Birnchen, das für die Projektion der Filme nötig war, bezog das Dux Kino entweder aus Batterien oder über ein separat erhältliches Netzteil. Die Innenseite des Deckels der Verpackung konnte als Projektionsfläche genutzt werden.

Die Filme, die zu dem Dux Kino 68 der Museen gehören, handeln von heute noch bei Kindern beliebten Figuren. Aus dem Hause Walt Disney sind Bernhard und Bianca, die Aristocats, das Dschungelbuch in zwei Teilen und „Das lustige Fußballspiel“ dabei. Aber auch die Biene Maja und Pinocchio wurden auf den Dux-Filmrollen verewigt, ebenso wie Max und Moritz oder Dick und Doof.

Stummfilmromantik, bei der das Tempo von Hand bestimmt wurde – kein Kind des 21. Jahrhunderts dürfte die Begeisterung für diese Form des Kinos nachvollziehen können, da jeder seine eigenen Filme in Bild und Ton digital mit dem Smartphone erstellen kann.

Dux Kinos wurden vielfach nachgebaut

Bis in die 70er-Jahre gab es insgesamt drei Auflagen des Dux Kinos 68, die sich vor allem in Verpackung und Design unterschieden. Die Technik veränderte sich nicht. Parallel zur dritten Auflage gab es noch ein neues Modell, das anstelle der Handkurbel einen Motor hatte – es war quasi die Luxusausführung des Dux Kinos 68.

Nach dem Erfolg der Dux Kinos bauten andere Hersteller ähnliche Filmprojektoren für Kinder. Fast alle Modelle aus dem Hause Markes wurden im Ausland nachgebaut. Auch in der damaligen DDR gab es ein entsprechendes Spielzeugkino. Dux Kinos und vor allem das Modell 68 waren ein absolut beliebtes Spielzeug jener Zeit, an das sich viele noch erinnern dürften, die in den 60er- und 70er-Jahren aufgewachsen sind.

Dux Kinos und Filme dafür werden auch heute noch im Internet gehandelt. Die Spielzeugproduktion war über Jahrzehnte ein wesentliches Standbein der Firma Markes. Die Dux Kinos dürften dabei das bekannteste Produkt gewesen sein, neben Metallbau- und Automontagekästen. 1904 hatte Carl Markes in einer eigenen Werkstatt mit der Fabrikation von Schnitt- und Stanzwerkzeugen begonnen.

Da der Absatz sich schwer gestaltete, entwickelte er für die wachsende Fahrradindustrie Kugelhalter und Kugelkäfige. Bereits 1911 konnte er 40 verschiedene Ausführungen der Kugellager anbieten. Die Fahrradindustrie boomte und so erweiterte Markes sein Sortiment um weitere Zulieferartikel für das Fahrrad und stellte unter anderem Schutzbleche und Rahmenfedern her. Da das Fahrrad ein Saisonartikel war, begann Markes zusätzlich mit der Spielzeugherstellung. 1916 wurden die ersten Teile für Metallbaukästen gefertigt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es Markes zunächst die Spielzeugentwicklung und -produktion erfolgreich wieder aufzunehmen. In den 1980er-Jahren stellte das Unternehmen aber diesen Fertigungsbereich komplett ein, da die internationale Konkurrenz immer stärker geworden war.

Die Firma Markes ist inzwischen in Halver ansässig und konzentriert sich auf die Fertigung von Spezialkugellagern und Förderrollen. Das Unternehmen ist also quasi zu seinen Anfängen zurückgekehrt.