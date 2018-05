Virtuelles Museum: Ein Deutscher Kleinempfänger DKE 38

Lüdenscheid - Um Radioprogramme zu empfangen, braucht man heute nicht mal mehr ein Radio – der Computer oder das Handy tun es auch. Seinen Siegeszug als Massenmedium trat das Radio in Deutschland vor rund 80 Jahren an, mit den so genannten Volksempfängern. Ein solches Modell findet heute Einzug in das Virtuelle Museum. Es ist ein Deutscher Kleinempfänger DKE 38, der 1938 auf den Markt kam.

Die Volksempfänger wurden auch Gemeinschaftsempfänger genannt und waren Radioapparate für den Empfang von Mittel- und Langwellenrundfunk. Sie gelten als eines der wichtigsten Instrumente der NS-Propaganda.

Um das Radio als Massenmedium zu etablieren, war es nötig, ein kostengünstiges Empfangsgerät auf den Markt zu bringen – das geschah mit dem im Auftrag von Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels entwickelten Volksempfängern. Die Lüdenscheider Museen haben mehrere Modelle davon in ihren Depots.

Kleinempfänger kostet 35 Reichsmark

Vorgestellt wurde das erste Modell, VE (Volksempfänger) 301 im August 1933 auf der Funkausstellung in Berlin. Die Bezeichnung 301 soll sich angeblich auf den 30. Januar 1933, den Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten, beziehen.

Das Gerät hatte ein Gehäuse aus Bakelit und alle großen deutschen Radiohersteller wurden verpflichtet, den Volksempfänger nach einheitlichen Vorgaben zu produzieren. Das betraf auch den Preis, der für die Version des VE 301, die am Stromnetz betrieben wurde, 76 Reichsmark betrug. Die batteriebetriebene Version kostete 65 Reichsmark.

Es gab in der Folge weitere Geräte für den Betrieb an Gleichspannungsnetzen beziehungsweise sogenannte Allstromgeräte, die mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden konnten. 1938 wurde außerdem der VE 301 Dyn (dynamischer Lautsprecher) eingeführt, im selben Jahr wie der DKE 38. Der „Deutsche Kleinempfänger“ wird zu den Volksempfängern gezählt, obwohl er genaugenommen ein anderes, noch günstigeres Modell war.

Er war für 35 Reichsmark zu haben und wurde im Volksmund auch „Goebbelsschnauze“ genannt. Den niedrigen Preis erreichte man durch die Entwicklung einer speziellen Verbundröhre.

Zahl der Hörer vervierfacht

Mit den Volksempfängern sollte es jedermann ermöglicht werden, ein Empfangsgerät zu erwerben und für die NS-Propaganda erreichbar zu sein. In der Tat wurden die Geräte millionenfach verkauft und die Zahl der Hörer stieg von vier Millionen Anfang 1932 auf schließlich 16 Millionen im Jahr 1943.

Diese zahlten zwei Reichsmark pro Monat an Gebühren. Davon ging ein kleinerer Teil an die Deutsche Reichspost, der Rest floss an die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG) und vor allem an das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, das damit den Löwenanteil seines Haushaltes bestritt. Als die ersten Volksempfänger vorgestellt wurden, war der Rundfunk in Deutschland als Unterhaltungs- und Informationsmedium gerade einmal knapp zehn Jahre alt.

Am 23. Oktober 1923 war erstmals aus dem Berliner Voxhaus ein Foxtrott gesendet worden. Mit den günstigen Geräten gelang es den Nationalsozialisten, den Rundfunk als Massenmedium zu etablieren. Bereits in der Weimarer Republik waren Sendeanlagen und Empfangstechnik staatlich kontrolliert worden, so dass es dem neuen Regime keine Mühe machte, das neue Medium ganz in den Dienst ihrer Ideologie zu stellen.

Auf diesem Wege wurde der Rundfunk durch die massenhafte Verbreitung der Volksempfänger zu einem der wichtigsten Propagandainstrumente des nationalsozialistischen Regimes. Man übertrug die Reden Hitlers und deutete insbesondere nach der Wende im Zweiten Weltkrieg (Stalingrad) die Berichte über den Kriegsverlauf um. Außerdem wurde der Opferwille des deutschen Volkes beschworen.

Je mehr jedoch die Realität von Bombenkrieg und hohen militärischen Verlusten insbesondere an der Ostfront nicht mehr mit den Sendeinhalten konform ging, desto weniger ließen sich die Menschen vom deutschen Rundfunk beeinflussen.

Technisch einfache Geräte

Für die Herstellerfirmen hatte die Einführung der Volksempfänger zwei Seiten – einerseits stiegen ihre Absatzzahlen. Durch die geringen Gewinnspannen gingen aber auch einige kleinere Unternehmen in Konkurs oder wurden von größeren Konkurrenten übernommen.

Entgegen mancher Befürchtungen war aber der Verkauf teurer Markengeräte nicht rückläufig, er stagnierte. Aussehen und Technik der Volksempfänger produzierten alle Hersteller identisch. Die Gehäuse des VE 301 Dyn und des Deutschen Kleinempfängers DKE 38 trugen das Hakenkreuz-Emblem der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft beziehungsweise des Großdeutschen Rundfunks auf den Vorderseiten.

Die Geräte waren technisch sehr einfach ausgeführt. Sie sollten im ganzen Deutschen Reich mindestens den Empfang des Deutschlandsenders auf Langwelle und eines weiteren Programms ermöglichen. Jedem Volksempfänger war ein Hinweis auf das Verbot, ausländische Sender abzuhören, beigelegt. Je nach Standort und Tageszeit war dies aber auch mit diesen technisch einfachen Geräten möglich, die Empfangsqualität bei den teureren Geräten allerdings besser.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges erließ Reichspropagandaminister Joseph Goebbels eine Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen, die das Hören von „Feindsendern“ unter hohe Strafen, bis hin zur Todesstrafe, stellte. Das betraf vor allem das deutsche Programm der BBC London.

Alliierte verbreiten demokratische Ideen

Nach ihrem Sieg im Zweiten Weltkrieg entzogen die Alliierten den Deutschen sofort die Kontrolle über den Rundfunk. Die letzte Station, der Sender Flensburg, verstummte am 13. Mai 1945, fünf Tage nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands.

Nach dem Willen der drei westlichen Siegermächte durfte das Radio in Deutschland nie mehr zentrales Instrument der Informationsvermittlung werden. Sie wollten eine staatsferne, öffentlich kontrollierte Rundfunkordnung errichten und entschieden sich für das System der BBC: gebührenfinanziert, dezentral organisiert und durch Gremien kontrolliert.

So wurden schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg politische Informationen verbreitet und der Rundfunk zur Verbreitung demokratischer Ideen benutzt. Eingeführt wurden zum Beispiel Diskussionen und Sendungen mit Hörerbeteiligung. Auch Bildung und Unterhaltung spielten wieder eine Rolle, dazu kam Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus.

Dabei waren zunächst auch noch die Volksempfänger verbreitet. Erst einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die meisten durch die leistungsfähigeren Überlagerungsempfänger und den aufkommenden störungsärmeren UKW-Rundfunk und später durch neue Transistorgeräte abgelöst.

Band Kraftwerk nutzt DKW 38 für Plattenhülle

In den 1970er-Jahren wurde das ehemalige Massenprodukt Volksempfänger Element der Kunst – es wurde zum Beispiel in Pop Art-Werken verwendet. Ein DKE 38, also wie das ausgewählte Museumsstück, war auf der Plattenhülle des Albums „Radio-Aktivität“ der Band Kraftwerk abgebildet.

Der amerikanische Neodadaist Edward Kienholz verarbeitete auf Berliner Flohmärkten gefundene, teilweise mit Harz übergossene Geräte in seiner Werkreihe „The Volksempfängers“, die auch mehrfach in Deutschland zu sehen war.