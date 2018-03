Hilfe für Bedürftige als Mittel der Propaganda

Lüdenscheid - Kleine, zum Teil bunte Figuren, die sich bei genauerem Hinsehen als Anstecknadeln entpuppen, finden heute Einzug in unser Virtuelles Museum.

Viele Stücke aus dieser Sammlung der Museen sehen harmlos aus, vielleicht sogar wie Kinderspielzeug: bunte Vögelchen oder Schmetterlinge, die man sich leicht an der Bluse eines kleinen Mädchens vorstellen könnte, aber auch Figuren von Menschen wie aus einer Spielkiste.

Andere Abzeichen, oder besser Plaketten, verweisen deutlicher darauf, dass sie einer Institution zuzuordnen sind, zum Beispiel durch die stilisierten Buchstaben „WHW“ für Winterhilfswerk des deutschen Volkes.

Die hier gezeigte Sammlung an Abzeichen gelangte erst kürzlich durch eine Schenkung in den Besitz der Lüdenscheider Museen. Genaugenommen handelt es sich um Spendenabzeichen, die diejenigen erhielten, die das Winterhilfswerk durch Geld- oder Sachspenden unterstützten. Augenscheinlich sollte Hilfsbedürftigen geholfen und damit die Not, in der sich viele Menschen befanden, gelindert werden.

Aber wie alles in den Jahren zwischen 1933 und 1945 wurde auch die Wohlfahrt für nationalsozialistische Zwecke ausgenutzt. Propagandistisch diente sie vor allem dazu, die verarmte Arbeiterschaft für die Ideologie des Regimes zu vereinnahmen.

Publikumswirksame Spendenaktionen

Bereits im Jahr der Machtergreifung wurde im September 1933 die erste „Winterhilfe gegen Hunger und Kälte“ ausgerufen. Adolf Hitler selbst hielt jedes Jahr die Eröffnungsrede für die Winterhilfe, wobei er unter anderem von der „nationalen Solidarität des deutschen Volkes“ sprach, wodurch gleichzeitig zum Ausdruck kam, dass die Hilfe, zumindest im weiteren Verlauf, auf die sogenannten Volksgenossen beschränkt wurde.

Andere Wohlfahrtsverbände wie die Awo wurden entweder ganz verboten oder der Winterhilfe angeschlossen und aufgelöst. Am 1. Dezember 1936 erklärte ein Gesetz das WHW zur rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts, geführt durch den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels. Dieser soll, einigen Quellen zu Folge, Gelder des WHW für andere Zwecke abgezweigt haben.

Von vielen Lüdenscheider Firmen produziert

Es gab jedes Jahr publikumswirksame Spendenaktionen, wie eine Lotterie, Briefmarkenverkauf, den monatlichen Eintopfsonntag oder Kultur- und Sportveranstaltungen. Dazu traten Straßen- und Haustürsammlungen, sowohl von Geld- als auch von Sachspenden.

Viel Geld kam durch Spenden von Firmen und Organisationen und das sogenannte Opfer von Lohn und Gehalt zusammen, das zwar als „freiwillig“ bezeichnet wurde, im Winterhalbjahr jedoch obligatorisch direkt von den Arbeitgebern einbehalten und an das WHW überwiesen wurde.

Im Zuge dieser Aktionen wurden auch die Spendenabzeichen ausgegeben. Sie hatten ganz unterschiedliche Muster und Formen und waren aus verschiedenen Materialien gefertigt. Sehr viele Lüdenscheider Firmen produzierten solche Abzeichen.

Aufgelegt wurden sie für die monatlichen Straßensammlungen oder für bestimmte Aktionen, auch auf lokaler Ebene. Viele Motive waren als Serie angelegt und sollten zum Sammeln animieren, was dann regelmäßige Spenden zu Folge hatte. Es gab auch große Abzeichen oder Plaketten, die man an Hauswänden anbrachte.

Abzeichen sind zum Teil bis heute Sammlerstücke

Die scheinbare Harmlosigkeit dieser Abzeichen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nationalsozialisten auch die Wohlfahrt für die Bedürftigen für ihre propagandistischen Zwecke und die Ausgrenzung von Menschen, die nicht ihrer Rassenideologie entsprachen, ausnutzten.

Nur in den ersten Jahren unterstützte das Winterhilfswerk alle notleidenden Menschen. Ab 1936 wurden Juden nicht mehr unterstützt und an jüdische Wohlfahrtsorganisationen verwiesen. Mit der zunehmenden Dauer des Zweiten Weltkriegs konnte die Winterhilfe nicht aufrecht erhalten werden, weil immer mehr Menschen bedürftig wurden.

Bisweilen wurde dennoch, gerade unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, beschönigend von „etwas Gutem“ gesprochen, das die Nationalsozialisten getan hätten, obwohl selbst die Winterhilfe von Zwang, Unterdrückung und Ausgrenzung geprägt war. Zum Teil werden Abzeichen des Winterhilfswerks heute noch als Sammlerstücke gehandelt – wobei ihr propagandistischer und ideologisch gefärbter Zweck nicht selten außer Acht gelassen wird.