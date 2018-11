Virtuelles Museum: Erinnerung an einen gefallenen Soldaten

+ © Nougrigat Dieses Gedenkblatt erhielten die Angehörigen aller toten Soldaten. © Nougrigat

Lüdenscheid - Am 11. November 1918 – also vor fast genau 100 Jahren – endete der Erste Weltkrieg. Allein aus dem damaligen deutschen Kaiserreich starben rund zwei Millionen von 13,25 Millionen Soldaten. Einer von ihnen war Johannes Templin, gefallen am 25. März 1918.