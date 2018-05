Lüdenscheid - Autogrammjäger, die ihre Idole aus Film, Musik, Showbusiness oder Sport anhimmeln, kennt man seit Jahrzehnten. Nicht immer sind das kreischende Fans, die zeitgleich das Handy für ein Selfie mit dem vermeintlichen Superstar zücken. Manchmal sind es auch einfach Sammler, die Autogramme prominenter Persönlichkeiten anhäufen, wie andere Leute Briefmarken, Bierdeckel oder Souvenirs. Ein neues Phänomen ist das indes nicht, wie unser aktuelles Stück im Virtuellen Museum zeigt.

Es handelt sich um ein Autogramm von Paul von Hindenburg (1847-1934), Generalfeldmarschall im Ersten Weltkrieg und von 1925 bis zu seinem Tod Reichspräsident der Weimarer Republik.

Das Foto, das Hindenburg wenige Monate vor seinem Tod zugeschickt wurde, um es zu signieren, ist sorgfältig auf Karton aufgeklebt. Die Unterschrift des bereits während des Ersten Weltkrieges als Kriegshelden gefeierten Berufssoldaten befindet sich unter dem Foto auf dem Karton – in beeindruckender Größe.

Fotografie wurde im März 1934 signiert

Wie es in den Fundus der Lüdenscheider Museen gelangt ist, wurde nicht dokumentiert.

Aber ein Anschreiben, das dem Bild beigefügt wurde und damit unmittelbar zu dem Ausstellungsstück gehört, lässt einige Rückschlüsse auf die ursprüngliche Herkunft zu. Datiert ist das Schreiben auf den 1. März 1934 und begleitet die Rücksendung des Fotos an einen Wilhelm Oremus aus Berlin.

Dieser muss also die Fotografie, die er möglicherweise selbst bei einem feierlichen Ereignis mit dem Reichspräsidenten gemacht hat, an das Büro Hindenburgs geschickt haben. Auf dem Bild schreitet Hindenburg, begleitet von weiteren Militärs, möglicherweise eine Ehrenformation ab. Da im Hintergrund ein Denkmal zu erkennen ist, wird wohl ein Gedenktag Anlass für das Bild gewesen sein.

Militärpass und Stahlhelm-Mitgliedsbuch

In dem Schreiben, mit dem das Bild an Wilhelm Oremus zurückgeschickt wurde, heißt es wörtlich: „Der Herr Reichspräsident hat Ihrer Bitte gern entsprochen und lässt Ihnen das unterschriebene Bild anbei wieder zugehen.“ Aber auch über die Person des Einsenders lässt der Brief Rückschlüsse zu: „Ihr Militärpass und das Mitgliedsbuch des Stahlhelm sind wieder beigefügt.“

Oremus dürfte beides mit eingesandt haben, um seinen Wunsch nach der Unterschrift Hindenburgs zu bekräftigen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit war er selbst Soldat im Ersten Weltkrieg, darauf deutet die Nennung beider Schriftstücke hin. Der Stahlhelm war ein Zusammenschluss ehemaliger Frontsoldaten und der zweitstärkste paramilitärische Verband der Weimarer Republik. Politisch stand er der demokratiefeindlichen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) nah.

Noch nicht so alltäglich wie heute

Bei Abfassung des Briefes am 1. März waren die Nationalsozialisten bereits ein gutes Jahr in Deutschland an der Macht. Hindenburg war es bekanntlich, der Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt hatte.

Der Stahlhelm, der in seinen Weltanschauungen einige Berührungspunkte mit den Nationalsozialisten besaß, verschmolz in den Jahren 1933 bis 1935 nach und nach mit der SA beziehungsweise wurde aufgelöst. Aber diese Geschichte erzählen andere Exponate. Diesmal geht es darum, dass auch vor mehr als 80 Jahren bereits Autogramme gefragt waren, wenn auch die schriftliche Anfrage darauf hindeutet, dass sie noch nicht so alltäglich waren wie heute.