Virgin spielt bei Dahlmann

Virgin tritt in der Gaststätte Dahlmann auf.

Lüdenscheid - Am Dienstagabend gastiert die Formation Virgin wieder einmal im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße. Die Band stammt aus den 70er-Jahren und hat sich auf die Tophits der 60-er und 70-er spezialisiert.

Damals haben sich die jungen Musiker zusammengefunden, um die Musik ihrer Idole zu spielen. Einige Mitglieder dieser Band gründeten später so bekannte Gruppen wie die Peewee Bluesgang und Zoff.

Virgin lässt die Zeit von Santana, Cream, Jimi Hendrix, Jim Morrison & The Doors, Eric Clapton, J.J. Cale, ZZ Top, den Beatles, den Rolling Stones und vielen anderen Rockgrößen, wieder aufleben. Thomas Hesse und der charismatische Leadsänger Richard Hagel lassen, so der Veranstalter, die Band so klingen, als sei die Zeit stehen geblieben.

Eine Rhythmusgruppe mit dem vielseitigen Bassisten Udo Gersdorf, dem Drummer Friedbert Falke und dem Perkussionisten Rüdiger Schilling, die alle bei der Peewee Bluesgang und Zoff Erfahrungen gesammelt haben, vervollständigen das Ensemble. Das Konzert beginnt um 21 Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr. Das Ticket kostet im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühr bei Dahlmann und im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten.