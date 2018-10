Virgin rockt im Dahlmann-Saal

Lüdenscheid - Die Band "Virgin" war im Dahlmann-Saal und ließ Klassiker aufleben.

Die beiden Musiker Richard Hagel (Gesang), der nach eigenen Angaben in diesem Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert, und Thomas Hesse (Gitarre) sind heute vor allem als Frontleute der Pee Wee Bluesgang bekannt.

Doch ihre Formation Virgin, die im Saal der Gaststätte Dahlmann zu sehen und zu hören war, stand schon auf der Bühne, lange bevor die „Pee Wees“ aus der Taufe gehoben wurde, in den frühen 70er Jahren.

In der heutigen Besetzung besteht die Formation neben Hagel und Hesse aus Rüdiger Schilling (Percussion), Udo Gersdorf (Bass) und Friedbert Falke (Schlagzeug und Percussion), die an diesem Abend mit Spielfreude und Spaß an der Musik den Saal rockten. Zu Beginn des Konzertes kamen die Blues-Rock-Fans auf ihre Kosten, zum Beispiel bei „Love Like A Man“ von Ten Years After, das mit einem furiosen Gitarren-Solo von Thomas Hesse gewürzt wurde.

Darüber hinaus standen Stücke wie „Key To The Highway“, das bereits von unzähligen Musikern, darunter Eric Clapton, interpretiert wurde, oder Leonard Cohens „First We Take Manhattan“ in einer lässig swingenden Variante auf der Setliste. Als eine der großen Spezialitäten von Virgin gilt die Interpretation von Klassikern der Latin-Rockband Santana.

Einer der Höhepunkte des Gigs war ihre Fassung von „Black Magic Women“, die sich, gespickt mit Gitarre-, Percussion- und Basssolo über mehr als zehn Minuten erstreckte und einen Flow entwickelte, der das Publikum begeisterte und fesselte. Auch nach diesem Song war das Santana-Revival noch nicht zu Ende, denn das Lied ging nahtlos in „Oje Como Va“ über, das ebenfalls aus der Feder von Carlos Santana stammt.