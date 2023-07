VIP-Karten zu gewinnen: Bautz-Vorverkauf geht in die heiße Phase

Von: Leon Malte Cilsik

Der Bautz wartet mit Neuigkeiten auf: Zum einen läuft bis Ende Juli ein Gewinnspiel für zwei VIP-Tickets, zum anderen ist das praktische Shuttle-Bus-Ticket bald erhältlich.

Lüdenscheid (NRW) – Der Bautz wartet mit Neuigkeiten auf: Zum einen läuft bis Ende Juli die „Innenstadt Rallye“, bei der als Hauptgewinn zwei exklusive VIP-Tickets für das Festival-Wochenende am Lüdenscheider Nattenberg (18./19. August) abzuräumen sind.

Zum anderen ist das praktische Shuttle-Bus-Ticket für das Event ab dem 11. Juli online erhältlich. Das teilt der Veranstalter, die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM), mit.

Zum Bautz-Festival werden an zwei Tagen im August jeweils mehr als 10 000 Besucher erwartet. Der Vorverkauf läuft. © Jakob Salzmann

Wer bei der „Innenstadt Rallye“ mitmachen möchte, braucht zunächst eine Teilnahmekarte. Auf der Rückseite befinden sich 28 Felder, die abgestempelt werden müssen. Dafür ist ein kurzer Besuch in allen 27 Geschäften der Lüdenscheider City erforderlich, die sich an der Aktion beteiligen und auf der Karte angegeben sind.

Alle Stempelabdrücke bilden hinterher einen Lösungssatz. Sobald dieser lesbar ist, können die Rallye-Teilnehmer ihre Karte im „Klein Oho! Shop“ im Stern-Center final abstempeln lassen und abgeben. Das ist bis einschließlich 30. Juli möglich.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost der Bautz dann fünf Preise. Der Hauptgewinn sind zwei exklusive VIP-Tickets, die neben freiem Eintritt für beide Festival-Tage auch den Zugang zum VIP-Bereich ermöglichen.

Die Teilnehmer, deren Namen als zweites und drittes aus der Lostrommel gezogen werden, dürfen sich über jeweils zwei Wochenend-Tickets freuen. Und als vierten und fünften Preis gibt es ein großes Merch-Paket für das Bautz Festival zu gewinnen.

Bautz-VIP-Karten zu gewinnen: Diese Läden sind bei der Innenstadt-Rallye dabei

Die Stempelkarten liegen ausschließlich in Lüdenscheid aus – und zwar unter anderem im Foyer des Rathauses sowie im Eingangsbereich der Stadtbücherei und des Museums.

Außerdem sind die Karten auch im „Klein Oho! Shop“ sowie bei allen teilnehmenden Geschäften erhältlich: Optik Hohage, Musikhaus Auth, Altstadt-Goldschmiede Hollweg, Papageno Feinkost, Piccolo Mondo, Giselas Moden, Schmück dich schön, Graf´s Galerie, Optik Lüttringhaus, Kaffeekultur, Strodel & Jäger, CBD Life-MK, Lönneberga, Bios Mio, Optik Mühlenberg, Mod´s Hair, Goldschmiede Pieper, Szenario, Café Der Kleine Prinz, Vielhabers Brot Café, Hellenic´s, Sinn, Skadi, Shop Shop, Manß Reisen und Vodafone.

„Mit der Rallye und den attraktiven Gewinnen wollen wir nochmal für ein kleines Highlight sorgen, bevor es ab August in die heiße Phase der Vorbereitung und in die finale Phase des Vorverkaufs geht“, sagt LSM-Chef Phillip Nieland.

Außerdem sollen von der Aktion, an der sich auch die Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid beteiligt, auch die Läden profitieren, die die Karten abstempeln: „Wir möchten den Menschen zeigen, dass Lüdenscheid nach wie vor viele tolle Einkaufsmöglichkeiten zu bieten hat.“

Bautz-Vorverkauf geht in die heiße Phase: Shuttle-Bus-Tickets ab 11. Juli erhältlich

Darüber hinaus weist Nieland darauf hin, dass die Shuttle-Bus-Tickets für das Bautz Festival ab dem 11. Juli über die Homepage des Bautz Festivals gekauft werden können. Für 8 Euro können Inhaber des Tickets dann an beiden Tagen die regelmäßig zwischen dem Nattenberg und mehreren Haltepunkten sowie „Park & Ride“-Parkplätzen im Stadtgebiet verkehrenden Busse nutzen. „Das Konzept hat sich absolut bewährt“, so der Bautz-Chef.

Der ist übrigens zufrieden mit den bisherigen Vorverkaufszahlen. „Alles läuft gut und wie geplant“, sagt Nieland. Trotzdem soll die Werbung in den nächsten Wochen „nochmal angezogen“ werden, denn: „Wir wollen in diesem Jahr an beiden Tagen auf mehr als 10 000 Besucherinnen und Besucher kommen.“ Angesichts des „absolut hochkarätigen Line-ups, mit dem wir wahninnig happy sind“, sollte das auch klappen, ist Nieland optimistisch.

Beim Bautz Festivals stehen mehr als 40 Bands und Künstler auf den Bühnen. Darunter sind Top-Acts wie die Berliner Rock-Combo Beatsteaks, Pop-Hit-Lieferant Bosse und die Singer-Songwriterin Lea.

Auch ohne den Gewinn der VIP-Tickets können Kunden der Stadtwerke Lüdenscheid bei ihrem Bautz-Besuch Geld sparen: Am Rathausplatz gibt es ein begrenztes Angebot an Spezialtickets. Auch Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr können beim Bautz-Besuch sparen: Für sie gibt es ebenfalls Sondertickets.