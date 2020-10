Villa im MK: Unbekannte plündern Weinkeller

Lüdenscheid - Die Polizei im Märkischen Kreis ermittelt nach einem kuriosen Einbruch in eine Villa. Unbekannte plünderten den Weinkeller.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verwaltungsgebäude eines Seniorenheimes, einer alten Stadtvilla an der Kölner Straße. Die Täter durchsuchten das Erdgeschoss nach Wertsachen, wurden aber nach ersten Erkenntnissen nicht fündig.

Dann nahmen sie sich den Keller vor und fanden mehrere Kartons mit Weinflaschen. Diese wurden aufgerissen und mehrere Flaschen Wein entwendet. Zudem zerschlugen sie offensichtlich auch eine Weinflasche im Keller. Zu allem Überfluss wurden noch mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Wert des Weines war gering.

Ebenfalls am Wochenende klauten unbekannte Diebe Kupferkabel von einer Baustelle an der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.