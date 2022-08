Vierter Hilfstransport in die Ukraine: Rotary Club Lüdenscheid spendet

Von: Monika Salzmann

Teilen

Für den Transport in die Ukraine werden an der Wehberger Straße 49 bereits kistenweise Schuhe verpackt. © Jakob Salzmann

„Es ist ermutigend, solche Unterstützung zu bekommen.“ Für den nächsten Hilfstransport in die Ukraine ließ der Rotary Club Lüdenscheid – vertreten durch seinen Präsidenten Dr. Andreas Jesper und den für die Öffentlichkeitsarbeit des Clubs zuständigen Prof. Dr. Jan Galle – dem Ehepaar Horst und „Kalla“ Beste am Mittwoch einen Scheck in Höhe von 1000 Euro zukommen.

Lüdenscheid – „Ermutigend“ nannte der Lüdenscheider die Zuwendung. Vor dem großen Sattelschlepper des Vereins Kinderhilfe Mongolei, mit dem Horst Beste die Hilfstransporte durchführt, nahm das Ehepaar die Spende in Empfang.



Von Dienstag auf Mittwoch kommender Woche bricht der Lüdenscheider zum vierten Mal Richtung polnisch-ukrainischer Grenze auf, um die Menschen in der Ukraine mit Hilfsgütern zu versorgen. Tonnenweise dringend benötigte Hygieneartikel (Windeln, Hygieneartikel für Frauen und mehr) stehen bereits an der Wehberger Straße 49 bereit, um in das kriegsgebeutelte Land transportiert zu werden.

Auch Schuhe nimmt der Lüdenscheider bei seiner nächsten Tour mit. Lebensmittel werden in Polen zugekauft. Wie er erzählt, führt die erste Etappe der 1300 Kilometer langen Strecke nach Berlin, wo weitere Hilfsgüter zugeladen werden. Von dort aus geht es weiter nach Krakau und an die Grenze, wo die Hilfsgüter auf Sprinter verteilt und dorthin, wo sie dringend benötigt werden, gebracht werden. Bei einem Transport, so Beste, fallen rund 10 000 Euro für Spritkosten und Güter, die zugekauft werden, an.



Vierter Hilfstransport in die Ukraine: Rotary Club Lüdenscheid spendet

Der Warenwert, den er in die Ukraine bringt, beläuft sich auf das Zehnfache dieser Kosten – nicht zuletzt dank zahlreicher Spenden. Nach dem Hilfstransport in der kommenden Woche plant der Bergstädter in diesem Jahr noch eine weitere Tour. Schon unter Andreas Jespers Vorgänger Dr. Wieland Pavel unterstützte der Rotary Club Lüdenscheid Horst Bestes Aktivitäten.