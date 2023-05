Vier Verletzte: Kettenreaktion am Einkaufszentrum - Bundesstraße gesperrt

Von: Jan Schmitz

Eine folgenschwere Kettenreaktion löste ein Autofahrer am Lüdenscheider Nahversorgungszentrum an der Bundesstraße B229 aus.

Lüdenscheid – Mehrere Fahrzeuge waren am Samstag um 12.25 Uhr in einen Unfall am Nahversorgungszentrum an der Bräuckenstraße beteiligt. Die Bilanz laut Polizei: Vier leicht Verletzte und ein Schaden von rund 10 000 Euro - und eine vorübergehend gesperrte Bundesstraße B229.

Wie die Polizei Lüdenscheid mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Bräuckenstraße/Nottebohmstraße. Demnach fuhr ein 30-jähriger Lüdenscheider mit seinem Auto auf der Bräuckenstraße – in Höhe der Nottebohmstraße – auf die grün zeigende Lichtzeichenanlage zu. Eine 36-jährige Lüdenscheiderin beabsichtigte gleichzeitig nach rechts auf den Parkplatz des Nahversorgungszentrum (unter anderem Rewe/Aldi) zu fahren. Der dahinter fahrende 44-jährige Lüdenscheider musste dadurch seinen Pkw stark abbremsen. Der 30- Jährige bemerkte das zu spät und fuhr das Auto des 44-Jährigen auf.

Aldi-Markt. © Rolf Vennenbernd

Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Pkw der 36-jährigen geschoben. Der 44-jährige und seine elf-,17- und 37-jährigen Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschlepppt werden. Die Bräuckenstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.