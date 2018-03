Vier Osterfeuer für jeden Geschmack

Samstag und Sonntag

Ostersamstag und Ostersonntag gibt es in Lüdenscheid wieder je zwei Osterfeuer.

Lüdenscheid - Vier öffentliche Osterfeuer auf Lüdenscheider Stadtgebiet sind fristgerecht bis Montag bei Frank Ruffer vom Ordnungsamt angemeldet worden. Neu im Reigen: Das „Burn the Fox“-Festival am Bahnhof ab 16.30 Uhr am Samstag, organisiert vom Verein Onkel Willi & Söhne.