Teenagerinnen demolieren Streifenwagen und greifen Polizisten an

Lüdenscheid - Vier Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren haben am Dienstagabend in Lüdenscheid zunächst einen Streifenwagen demoliert. Wenig später haben sie dann Polizisten beleidigt, angegriffen und verletzt. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Gegen 20.55 Uhr hörten Polizeibeamte nach eigenen Informationen auf der Wache Lüdenscheid einen lauten Knall. Als die Beamten auf dem Parkplatz vor der Wache nach der Ursache des Geräuschs suchten, fanden sie einen beschädigten Streifenwagen.

Wie sich später herausstellte, hatten mehrere Personen die Scheibe des Streifenwagens mit einer Wodka-Flasche eingeschlagen und gegen die Karosserie sowie den Spiegel getreten. Dabei entstanden mindestens 3000 Euro Sachschaden.

Nachdem die Beamten den Schaden entdeckt hatten, fahndeten sie unmittelbar nach den Tätern. Noch in Tatortnähe entdeckten sie vier verdächtige Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren. Als die Mädchen den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht.

Auf dem Rathausplatz gelang es einem Polizeibeamten, ein Mädchen einzuholen und zu überwältigen. Zwei der anderen Mädchen kehrten daraufhin zurück und versuchten, ihre Begleiterin befreien. Der Beamte musste das erste Mädchen loslassen und und stieß die beiden anderen Mädchen von sich. Gleichzeitig richtete sich die erste Teenagerin wieder auf und schlug von hinten auf den Beamten ein.

Ein Passant eilte dem Polizisten zu Hilfe. Während sie zu zweit versuchten, die drei Mädchen zu bändigen, kamen weitere Polizeibeamte zur Verstärkung und nahmen schließlich alle vier Mädchen in Gewahrsam.

Während der Ingewahrsamnahme schlugen und traten die Mädchen weiterhin um sich und beleidigten die Polizisten in übelster Art und Weise. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Die Mädchen wurden noch am Abend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Gefangenenbefreiung sowie Beleidigung.