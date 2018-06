Vier Lesungen zu "Mord am Hellweg"

Lüdenscheid - Im März waren sie in Lüdenscheid, im September kommen sie zurück: Die beiden Berliner Autoren Astrid Ule und Eric Hansen nutzen die Zeit dazwischen, um einen waschechten Lüdenscheid-Krimi zu schreiben. Die Bergstadt ist ihnen als Ort des mörderischen Geschehens im Rahmen des Festivals „Mord am Hellweg“ zugelost worden.

Hier – und natürlich auch in Bezug zum 750-jährigen Stadtjubiläum – spielt sich für die Anthologie „Mord am Hellweg“ eine gruselige Bluttat ab. „Lüdenscheid ist zum siebten Mal dabei“, sagt VHS-Leiter Andreas Hostert nicht ohne Stolz, liegt doch die Bergstadt nur bedingt am Hellweg.

Vier Lesungen werden in diesem Herbst angeboten, allen voran Ule und Hansen mit ihrem Lüdenscheid-Krimi und dem frisch auf dem Markt erschienenen Thriller „Blutbuche“. Die beiden lesen am 18. September im Theater der Sparkasse. Die Anthologie ist eine bedeutende Säule des Festivals. Sie erscheint seit 2002, dem ersten Veranstaltungsjahr des Projekts, jeweils pünktlich zu Festivalbeginn. Für den neuen Krimiband mit dem Titel „Henkers.Mahl.Zeit“, der im Herbst begleitend zur neunten Ausgabe von Europas größtem internationalen Krimifestival „Mord am Hellweg“ im Grafit Verlag veröffentlicht wird, wurden 23 renommierte Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeworben.

Zu Gast in Lüdenscheid ist diesmal auch der Autor Veit Etzold. Druckfrisch ist sein Thriller „Schmerzmacher“, eine Geschichte, die die Protagonistin Clara Vivaldis in einen persönlichen Albtraum katapultiert. Gelesen wird im Kammermusiksaal der Musikschule am 21. September. Am 6. Oktober ist der Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf in Lüdenscheid und wird in der Phänomenta lesen – wir berichteten bereits. 199 Sitzplätze sind bereits belegt. „Wir müssen erst mal unter dieser magischen Grenze von 200 Leuten bleiben“, verweist Hostert auf die Brandschutzrichtlinien, aber man habe einen Antrag auf den Weg gegeben, die Kapazitäten um 60 Plätze erweitern zu dürfen. Darüber sei allerdings noch nicht entschieden worden: „Wir sind der Sparkasse und der Phänomenta sehr dankbar, dass wir dort unsere Lesungen veranstalten können. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, einen bewährten Ort zu finden, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird.“

Eine „Schwedische Kriminacht“ beschließt in diesem Jahr den Reigen der „Mord am Hellweg“-Veranstaltungen in Lüdenscheid. Zu Gast sind am 21. Oktober in der Stadtbücherei Emelie Schepp, Martin Österdahl und Anna Tell. Emelie Schepp gilt in ihrer Heimat als die neue Königin der Spannungsliteratur, Martin Österdahls „Der Kormoran“ erzählt die Geschichte einer Vermissten, und Anna Tell spricht über „Vier Tage in Kabul“. Als Moderatorin wurde Margarete von Schwarzkopf dazu gebeten, ebenso ein Jazz-, Pop- und Rockensemble des Landespolizeiorchesters NRW und als deutsche Lesestimme Julia Nachtmann. Zum Teil stehen die Zusagen noch aus.

Die Eintrittskarten für die Lüdenscheider Lesungen werden vor Ort ausschließlich bei Thalia im Stern Center verkauft, alle anderen „Mord am Hellweg“-Veranstaltungen online über www.mordamhellweg.de. Seit gestern sind dort auch die letzten Veranstaltungen für den Verkauf freigeschaltet. Vom 15. September bis zum 10. November werden mehr als 200 Veranstaltungen mit weit mehr als 400 Autorinnen und Autoren sowie weiteren künstlerisch Beteiligten in 25 Kommunen links und rechts des Hellwegs sowie Gaststädten lesen.

Der Kartenvorverkauf: Ule/Hansen, 18. September ab 19.30 Uhr, Theater der Sparkasse, VVK 14,90 Euro (ermäßigt 12,90 Euro), Abendkasse 16,890 Euro Veit Etzold, 21. September, ab 19.30 Uhr im Kammermusiksaal, VVK 13,90/11,90 Euro, Abendkasse 18/16 Euro Schwedische Kriminacht, 21. Oktober, 18 Uhr in der Stadtbücherei, VVK 17,90/15,90 Euro, Abendkasse 22/20 Euro Klaus-Peter Wolf ist ausverkauft, gegebenenfalls gibt es noch weitere 60 Karten.