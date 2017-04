37 angemeldete Osterfeuer

Lüdenscheid - Traditionell finden am kommenden Wochenende wieder zahlreiche Osterfeuer statt. „Insgesamt 37 wurden angemeldet“, sagt Wolfgang Löhn, Pressesprecher der Stadt. Darunter viele private und kleine Veranstaltungen, aber auch vier große Feuer mit Rahmenprogramm.

Am Samstag geht es los mit dem Osterfeuer des Kleingartenvereins Hundebrink, Im Volksfeld. Ab 16.30 Uhr ist bereits der Beginn. Für Getränke und Speisen ist gesorgt, verspricht der Verein. Das Feuer wird gegen 19.30 Uhr entfacht.

Zeitgleich findet auch das jährliche Osterfeuer in Othlinghausen wieder statt. Seit mehr als 40 Jahren lädt die Dorfgemeinschaft dazu ein. Ab 18 Uhr beginnt die Veranstaltung an der Gabelung Felde/Eicken. Auch hier gibt es Essen und Trinken.

Feuerlegung bei Anbruch der Dunkelheit

Im nahe gelegenen Halveraner Stadtteil Oberbrügge hat der TuS Oberbrügge ebenfalls für Samstag ein Osterfeuer organisiert. Vorher geht es aber ab 14 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Oberbrügge auf Ostereiersuche. Ab 18.30 beginnt dann das kleine Osterfest in der Freizeitanlage bei Würstchen vom Grill. Mit Anbruch der Dunkelheit wird das Feuer entfacht.

Ostersonntag gibt es zwei Gelegenheiten, um das Traditionsfeuer zu besuchen. Auf der Hohen Steinert richtet der Bürger-Schützen-Verein wieder die Veranstaltung aus. Ab 18 Uhr wird für Speisen und Getränke gesorgt sein. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Feuer entzündet.

Party am Nattenberg

Am Rodelhang am Nattenberg findet auch wieder das Osterfeuer, das vom Eigenart organisiert wird, am Sonntag statt. Los geht es um 20 Uhr. Die HSG Lüdenscheid wird die Besucher mit Getränken versorgen, an einem Grillstand gibt es Würstchen. Das DJ-Team vom Eigenart sorgt für die richtige Musik, eine Tanzfläsche ist vorhanden. Feuerlegung ist gegen 21 Uhr. Ab 23 Uhr gibt es eine After-Show-Party im Eigenart. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.