Vielfalt in südlichen Stadtteilen auch im neuen Jahr

Sangen und tanzten am Samstag für das Publikum: Mädchen und Jungen des Familienzentrums.

Lüdenscheid - Vielfalt und gesellschaftlich-soziales Engagement bleiben wesentliche Merkmale des Lüdenscheider Südens. Das jedenfalls legte die jüngste Stadtteilkonferenz für die Quartiere Wefelshohl, Kalve und Höh nahe. Eingeladen hatte die Stadtteilgruppe gleichen Namens.

Das informelle Treffen – wie immer gekoppelt mit einem Neujahrsempfang – lockte am Samstag gut 60 Bürger aller Altersstufen ins „effzett“-Familienzentrum an der Leifringhauser Straße.

Von der Resonanz angetan zeigte sich auch Einrichtungsleiterin Gabriele Zirm-Schrenner, die mit ihrem Team die Konferenz moderierte. Gleich zum Auftakt der Zusammenkunft berichtete Zirm-Schrenner über die Aktivitäten in Kita und Familienzentrum – und lieferte damit einen Beweis für besagte Vielfalt und Einsatzfreude vor Ort.

So hatte es im „effzett“ vergangenes Jahr wieder ein umfängliches Programm gegeben – mit Kochabenden, Sport- und Musikangeboten sowie mit einem Kunstprojekt und einer pädagogischen Info-Offerte. Die Liste ließe sich fortsetzen.

In der Folge informierten mehrere Abgesandte von Vereinen und Institutionen über die Arbeit im Stadtteil. Dabei kreisten die Gedanken um Jugendangebote im Bergstädter Süden und um Nachwuchssorgen der Sportvereine.

Auch der für die drei Quartiere zuständige Polizeibezirksbeamte Andreas Duda trat vor das Publikum. Seine Neuigkeit: Ab Frühjahr diesen Jahres will er im Bereich Wefelshohl, Kalve und Höh per Fahrrad auf Streife gehen. Aus Sicht von Duda eine praktische Sache, die auch der Bürgernähe diene: „Man kann mich dann jederzeit leicht ansprechen.“

Ein weiterer thematischer Beitrag an diesem Vormittag kam von Patricia Stahlschmidt von der städtischen Stabsstelle Integration. Sie klärte über Arbeit und Projekte im Integrations- und Begegnungszentrum an der Parkstraße auf – und erinnerte daran, dass die Einrichtung längst nicht nur Anlaufstelle für Geflüchtete sei. Bekanntlich soll es in dem Haus zu Kontakten zwischen Migranten und eingesessenen Lüdenscheidern kommen.

Die kreativen Akzente bei der Veranstaltung am Samstag setzten die „effzett“-Kinder mit Tanz und Gesang.