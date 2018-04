Messe „Bauen-Wohnen": Jede Menge Anregungen

Lüdenscheid - Auf rund 3300 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten am Wochenende 130 Handelsfirmen, Handwerkerbetriebe, Bauunternehmen, Makler, Banken und Finanzdienstleister bei der Messe „Bauen-Wohnen & Energietage Märkischer Kreis“ vielfältige Neuheiten und Trends rund ums Haus.

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel herrschte auf dem Loher Schützenplatz – in der Halle, einer zusätzlich aufgebauten Messehalle und dem Gelände ringsumher – ein reges Kommen und Gehen.

Weithin sichtbar, machte der riesige Autokran der Firma Dunkel mit seiner imposanten Höhe auf die Veranstaltung aufmerksam. Bauherren, Sanierer, Renovierer und alle, die einfach mal schauen und sich über Neues für Heim und Garten, den Neubau oder die Modernisierung des Altbaus, die Umgestaltung von Garten und Terrasse oder Energiethemen informieren wollten, fanden bei der Messe Anregungen und Ideen zuhauf.

Von Heiztechnik bis zur Fassadenreinigung, von Alarmsystem bis zu Massivmöbeln, Photovoltaik mit Ladestation fürs Elektroauto, Dachbeschichtungen, Massivmöbeln, Terrassenüberdachungen, Insektenschutz und vielem, vielem mehr reichte die bunte Palette.

Mehrheitlich Aussteller aus dem Märkischen Kreis und Umgebung waren am Samstag und Sonntag am Start. Vereinzelt nahmen Anbieter für die Teilnahme an der Messe indes auch weite Anfahrtswege bis aus Aystetten, Neuruppin, Limburg, Potsdam, Donauwörth, den Niederlanden und anderswo in Kauf.

19. "Bauen und Wohnen"-Messe Zur Fotostrecke

Sämtliche Fachgebiete und Branchen rund um Haus und Garten – angefangen beim „Bauen & Wohnen“ über „Sanieren & Renovieren“ bis hin zu „Alternativen & Erneuerbaren Energien“ – waren bei der Messe vertreten. Wer sich über die Finanzierung eines Bauvorhabens oder den Kauf von Wohneigentum informieren wollte, fand kompetente Ansprechpartner vor.

Wem es eher um das Einrichten und Gestalten von Wohnraum, um Garten um Umlage ging, sah sich ebenso gut beraten. Tipps zum Energiesparen, zu Einbruchschutz und Sicherheit nahmen bei der 19. Auflage der Messe besonderen Stellenwert ein.

Vielerorts ging es um den Schutz von Fenstern und Türen vor ungebetenen Gästen, um Videoüberwachung, Alarmanlagen und dergleichen mehr. „Das ist diesmal ein Schwerpunkt der Messe“, meinte Marius Müller von der MesseCom Süd als Veranstalter, der zusammen mit Jürgen Bürschel federführend für die Ausrichtung der Messe verantwortlich zeichnete.

„Wir sind vier Wochen früher als sonst, aber wir haben Bombenwetter.“ An beiden Tagen rundete ein attraktives Rahmenprogramm mit Fachvorträgen im Vortragsraum der Schützenhalle das Messeprogramm. Bewusst breit war auch hier das Spektrum an Themen gestreut.

Vom Referat über den „Weg zum Traumgarten“ bis zu Vorteilen der Hausverwaltung („Mein Wohneigentum in guten Händen“) oder der Beseitigung von nassen Wänden und Schimmel im Haus reichte das Spektrum. Vielerorts lockten Angebote und Vorführungen an attraktiven Ständen. Schirmherr der Veranstaltung war Bürgermeister Dieter Dzewas.