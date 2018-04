„Vieles wird komplizierter“

Lüdenscheid - Der diesjährige Osterbesuch einer Delegation der Brighouse-Lüdenscheid-Society in der Bergstadt ist beendet. Die Gäste sowie die Gastgeber der Lüdenscheid-Brighouse-Gesellschaft trafen sich zum Abschluss zur traditionellen Farewell-Party im Restaurant Heerwiese.

Jens Holzrichter, Vorsitzender der Lüdenscheid-Brighouse-Gesellschaft, sowie Moira Marshall und Kaaren Raistrick von der Brighouse-Lüdenscheid-Society hielten kurze Abschiedsreden.

Der Vorsitzende der LBG richtete die Grüße der Geschäftsführerin Iris Pamp aus, die aus gesundheitlichen Gründen an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnte. Die beiden Vertreterinnen der Brighouse-Lüdenscheid-Society bedankten sich unter anderem dafür, dass sie im Rahmen des Tagesausfluges viel über Deutschlands Geschichte, Helden und Drinks gelernt hätten.

„Angesichts des Brexits wird vieles auch in den partnerschaftlichen Beziehungen unserer beiden Gesellschaften komplizierter werden“, schlossen die beiden ihren Vortrag. „Dennoch werden uns auch diese Probleme nur noch mehr zusammenbringen.“

Jens Holzrichter gab bekannt, dass im Rahmen einer Sammlung am Wochenende 103,10 Euro zugunsten der Brighouse-Lüdenscheid-Society gesammelt werden konnten. Für diese Spende bedankten sich die beiden Vertreterinnen der Brighouse-Lüdenscheid-Society herzlich bei den Gastgebern.

Daniel Scholl, Preisträger eines 1. Preises beim NRW-Landeswettbewerb Jugend musiziert 2017, zeichnete mit seiner Akustik-Gitarre für die musikalische Begleitung des Abends verantwortlich. Er überzeugte unter anderem mit gelungenen Instrumental-Improvisationen von „Sultans Of Swing“ (Dire Straits) und „Day Tripper“ von den Beatles.

Im Anschluss an das gemeinsame Abendessen in Büfettform wurde diesmal nicht, wie in den vergangenen Jahren üblich, getanzt. Stattdessen hatte Jens Holzrichter ein Quiz mit 30 Fragen vorbereitet, wofür sich die Gäste in mehrere Teams aufteilten. Beantwortet werden mussten unter anderem Fragen zur Städtepartnerschaft, die teilweise entweder nur von den britischen Gästen oder von den Gastgebern korrekt beantwortet werden konnten. Die Farewell-Party endete wie gewohnt mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Old Lang Syne“.