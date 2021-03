Viele Neuinfektionen: Lüdenscheid ist jetzt Hotspot im Hotspot MK

Lüdenscheid - zweitgrößte Stadt im Märkischen Kreis - ist neuer Hotspot im Corona-Hotspot. Der Märkische Kreis hat am Morgen die lokalen Inzidenzen veröffentlicht. Dabei liegt die Bergstadt an der Spitze im MK.

Auffallend sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Lüdenscheid seit etwa zwei Wochen. Zunehmend konzentriert sich damit das Infektionsgeschehen neben Iserlohn auf die Kreisstadt. Auch die Verlängerung einer Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht in der Innenstadt brachte demnach nicht gewünschte Entspannung der Lage. In NRW ist der Märkische Kreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 141,4 Hotspot Nummer eins, deutschlandweit liegt er auf Platz 24. Das liegt auch an der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Lüdenscheid.

Stadt Lüdenscheid Kreis Märkischer Kreis Fläche 87,02 Quadratkilometer Einwohner 72.313 (31. Dez. 2019)

Wie der Märkische Kreis auf seinem neuen Dashboard meldet, hat die Stadt Lüdenscheid am Donnerstag eine lokale Inzidenz von 179,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und liegt damit knapp vor Plettenberg mit 178,3. Auf Platz drei befindet sich inzwischen Hemer mit einer Inzidenz von 164,4.

Iserlohn folgt auf Platz vier mit einer Inzidenz von 153,0. Auch Halver, Kierspe und Herscheid liegen noch über der 100er-Marke. Auf der anderen Seite gibt es in Neuenrade (8,4), Balve (26,8), Nachrodt-Wiblingwerde (45,8) und Schalksmühle (38,9) nur sehr wenige Neuinfektionen.

Nach Angaben des Märkischen Kreises sind in Lüdenscheid in den letzten sieben Tagen insgesamt 130 Neuinfektionen gemeldet worden. Bei der Interpretation der lokalen Inzidenzen mahnt der Märkische Kreis aber zur Vorsicht, zumindest bei den kleineren Kommunen: Bereits wenige Infektionen können in kleinen Kommunen zu stark steigenden Inzidenzwerten führen, da der Wert sich auf die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner bezieht. Gäbe es beispielsweise in einer Kommune mit 10.000 Einwohnern in sieben Tagen 50 Neuinfektionen, würde sich daraus ein Inzidenzwert von 500 ergeben. Auf Kreisebene müsste es für eine solche Inzidenz über 2.000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche geben, teilt der Kreis mit.