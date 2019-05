Ferienangebote in Lüdenscheid: Das gibt es, dahin geht es, das kostet es

Ferien am Strand.

Lüdenscheid – Für Kinder und Jugendliche, die noch nicht wissen wie und wo sie die Sommerferien verbringen möchten, gibt es in Lüdenscheid verschiedenste Angebote: Das gibt's, dahin geht's, das kostet's.

Für Kinder und Jugendliche, die noch nicht wissen, wie und wo sie die Sommerferien verbringen möchten, gibt es in Lüdenscheid verschiedenste Angebote: Viele Kirchengemeinden planen zahlreiche Reise- und Freizeitmöglichkeiten.

KJG Maria Königin

Vom 29. Juli bis 2. August veranstaltet die katholische junge Gemeinde Maria Königin Ferienspiele. Diese stehen unter dem Motto „Naturdetektive, der Schöpfung auf der Spur“.

Ein umfassendes Programm mit Freispielaktivitäten und detektivischen Aufgaben soll Spaß garantieren und die Ferien bereichern. Ein zweites Angebot wird es ebenfalls geben: Geplant ist eine Ferienreise nach Holland. Im Zeitraum vom 9. bis 23. August wird die Fahrt stattfinden.

Die Kosten betragen 395 Euro für Nicht-Mitglieder und 375 Euro für Mitglieder der Gemeinde. Dafür erhalten die Teilnehmer ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit Vollverpflegung und allem, was dazu gehört.

DPSG reist zweimal

Die Pfadpfinder aus Lüdenscheid begeben sich in den Sommerferien auf Reisen. Für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren bietet die DPSG eine Reise nach Ristinge in Dänemark an. Diese steht unter dem Motto „Das magische Baumhaus – Eine Reise nach Dänemark“.

Die Teilnahmekosten für das Angebot liegen bei 490 Euro. Die Plätze sind im Augenblick zwar schon belegt, es gibt aber die Möglichkeit, sich in eine Nachrückliste eintragen zu lassen. Die älteren Pfadfinder (14 bis 18 Jahre) fahren derweil nach Mellau in Österreich.

Dort werden sie sich auf die Suche nach Kängurus machen. Warum? Ganz einfach: Die Freizeit trägt das Motto „No Kangaroos in Austria?“ und die Pfadfinder wollen herausfinden, ob es tatsächlich Kängurus gibt oder nicht. Kostenpunkt für diese Freizeit: 460 Euro. 15 Plätze sind derzeit noch frei.

Beide Veranstaltungen finden im Zeitraum vom 10. bis 24. August statt. Eine Mitgliedschaft in der DPSG ist für die Teilnahme nicht nötig.