Mega-Party auf der Hohen Steinert - alle Fotos hier

Bürger-Schützen-Verein Lüdenscheid

+ © Bettina Görlitzer Innerhalb kürzester Zeit brachte die Partyband Wildbock aus dem Allgäu die Stimmung im Festsaal Hohe Steinert zum Kochen. © Bettina Görlitzer

Lüdenscheid - So eine Party hat der Bürger-Schützen-Verein (BSV) lange nicht erlebt: Ein volles Haus und von Beginn an ausgelassene Stimmung prägten den Königsball für Frank und Tanja Schneider am Samstagabend im Festsaal Hohe Steinert.