Viele Auswärtige und "Wiederholungstäter" bei WDR 2-Hausparty

+ © Foto: Krumm Eine ausgelassene Stimmung herrschte am Samstag bei der WDR 2-Hausparty in der Schützenhalle Loh. Bei einem Mix aus Partyklassikern und aktuellen Hits gab es auf der Tanzfläche kein Halten mehr. © Foto: Krumm

Lüdenscheid - Daheim ist es am schönsten. Das wissen auch die Macher der WDR 2-Hausparty, und deshalb hatten sie die Lüdenscheider Schützenhalle Loh mit allerlei Einrichtungsgegenständen bestückt. Und so hatte sich die Festhalle dank Sofas, Sessel, Tischchen, Teppichen, Regalen, Lampen und vielen Dekogegenständen in ein überdimensioniertes Wohnzimmer verwandelt, in dem sich am Samstagabend viele Gäste einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend gönnten.