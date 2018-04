Viel mehr als ein Picknick

Löschzug Oberrahmede: Unterhaltsamer und informativer Tag der offenen Tür

+ © J. Salzmann Anhand eines nachgestellten Pkw-Brandes demonstrierte der Löschzug Oberrahmede eindrucksvoll, wie ein Löschangriff abläuft. Das Schrottfahrzeug stellte die AVL Autoverwertung dem Löschzug zur Verfügung. © J. Salzmann

Lüdenscheid - Bei strahlend blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen entwickelte sich der „Tag der offenen Tür beim Löschzug Oberrahmede zum Besuchermagneten. An zwei Tagen gewährten die Oberrahmeder am Wochenende Einblick in ihre Arbeit.