Viel Bewegung in Lüdenscheider Kita-Szene: Provisorium mit Potenzial

Besuch in der Kinderwelt: Bürgermeister Dieter Dzewas, Fachbereichsleiter Matthias Reuver (links) und weitere Abgesandte aus dem Rathaus schauten sich im Ausweich-Quartier der Kita Lenneteich in der Friedensschule um – und gewannen positive Eindrücke.

Lüdenscheid - Notlösungen können mitunter akzeptabel sein. Das mag auch für die aktuelle Situation der Kindertagesstätte Lenneteich gelten.

Ein im Frühjahr im Kita-Gebäude am unteren Worthhagen entdeckter Wasserschaden zwang Erzieherinnen und Kinder bekanntlich zum Umzug.

Im Oktober nahmen sie übergangsweise im Altbau der ehemaligen Friedensschule an der Freiherr-vom Stein-Straße Quartier – ein einstiger Sonderschulstandort, den der Kreis aufgegeben hat.

Platz für 65 Kinder in drei Gruppen

Bei einer Visite sahen sich Bürgermeister Dieter Dzewas und Matthias Reuver, Leiter des städtischen Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport, nun in dem hergerichteten Komplex um – und fanden helle hohe Räume mit teils neuen Einbauten vor.

„Das macht einen freundlichen und großzügigen Eindruck“, so das Urteil der Besucher. Platz für die 65 Kinder in den drei Gruppen ist reichlich vorhanden, bestätigte Kita-Leiterin Gisela Pudimat.

Den durchaus positiven Eindruck, den die Gäste aus dem Rathaus vom Erscheinungsbild des provisorischen Kita-Standorts gewannen, kommt wohl nicht von ungefähr. Denn die Kommune hat dort immerhin rund 290 000 Euro investiert, weiß Ingenieurin Gabriele Krumme, bei der Stadt zuständig für das Objektmanagement und bei dem Rundgang ebenfalls dabei.

Sanierung oder Abriss des Kita-Sitzes am unteren Worthhagen

Das Geld floss vor allem in neue Sanitär-Installationen, in den Brandschutz und in Malerarbeiten. Was sich naturgemäß nicht ändern ließ: die ungewohnten und längeren Anfahrtswege für die Familien der Kita-Kinder.

Derweil stellt sich die Lage am geräumten Kita-Sitz am unteren Worthhagen so dar: Der Wasserschaden ist gravierend. Womöglich bis Ende des Jahres soll laut Dzewas klar sein, welche der zwei Alternativen zum Tragen kommt: eine umfängliche Sanierung oder Abriss und Neubau.

Beide Varianten wären Langzeit-Projekte. Daher könnten sich Kita-Team und Kinder darauf einstellen, zumindest das ganze Jahr 2019 in der Friedensschule zu bleiben, prognostiziert Dzewas.

Wegen Sanierungen: Kita-Kinder ziehen um

Eine Rückkehr an den Lenneteich – und in dann vermutlich erweiterte Räumlichkeiten – sei indes sicher: „Dort ist die Kita verwurzelt, dort gehört sie hin.“

Dennoch kann sich Dzewas vorstellen, den Altbautrakt der Friedensschule dauerhaft als Kindertagesstätte zu nutzen. Reizvoll wäre das aus seiner Sicht gerade auch in Anbetracht der Idee, den angrenzenden Neubau der Friedensschule als Grundschule zu reaktivieren: „Dann hätte man ein Bildungszentrum mit zwei Einrichtungen nebeneinander.“