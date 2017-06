Männer richten bei Baumarkt-Prügelei mehrere hundert Euro Schaden an

Lüdenscheid - Es gab reichlich Arbeit für die Lüdenscheider Polizei am vergangenen Wochenende - darunter drei Schlägereien und ein zerschossenes Buswartehäuschen.

Ein 45-jähriger Werdohler und ein 54-jähriger Lüdenscheider gerieten nach Angaben der Polizei am Samstagabend im Obi an der Brunscheider Straße in einen heftigen Streit.

Als einer der beiden seinen Einkaufswagen kurz stehen ließ und später zurückkehrte, verwechselte er den Wagen mit dem des anderen. In der Folge überzog man sich gegenseitig mit Beleidigungen und schlug aufeinander ein. Beide Täter wurden leicht verletzt.

Während der Auseinandersetzung gingen im Baumarkt mehrere Gartentöpfe im Wert von mehreren hundert Euro zu Bruch. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Aggressoren landen im Gewahrsam

Bereits in der Nacht zu Samstag gerieten zwei Personengruppen gegen 2.30 Uhr an der Sauerfelder Straße in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug ein 24-jähriger Lüdenscheider einem 27-jährigen Lüdenscheider mit der Faust ins Gesicht. Der Opfer blieb unverletzt.

Den Schläger und seinen 21-jährigen Begleiter aus Lüdenscheid griffen die Polizei im Rahmen der Fahndung auf. Der 21-Jährige beleidigte die Beamten und verhielt sich ebenso wie sein Mitstreiter hoch aggressiv. Beide Männer nahm die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

24-Jähriger schlägt seine Begleiter ein

Am Sonntagmorgen randalierte ein 24-jähriger Lüdenscheider um 4.20 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Polizei kam hinzu und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Der Mann verschwand anschließend widerwillig in Begleitung einer 28-jährigen Lüdenscheiderin sowie eines 31-jährigen Lüdenscheiders.

Auf der Bahnhofsallee geriet der junge Mann dann aber mit der 28-Jährigen in Streit und schlug mehrfach auf sie ein. Als der 31-Jährige dazwischen ging, wurde auch er geschlagen.

Die Polizei kam erneut hinzu und beendete die Auseinandersetzung. Der 24-Jährige verbrachte den Rest des Tages in der Gewahrsamszelle der nicht weit entfernten Polizeiwache. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt.

20-Jähriger schießt auf Bushaltestelle

Am Sonntag hörten Anwohner im Bereich Orffstraße/Hindemithstraße , gegen kurz vor 2 Uhr verdächtige Schussgeräusche und Scheibenklirren. Wie sich herausstellte, war die Scheibe eines Buswartehäuschens zu Bruch gegangen.

Bei der anschließenden Fahndung kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen Lüdenscheider in dessen Pkw. Im Handschuhfach fanden die Beamten eine CO2-Waffe.

Der Besitzer räumte ein, damit auf die Haltestellte geschossen und diese damit beschädigt zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Versuchter Diebstahl

Am Freitag hatte ein 57-jähriger Lüdenscheider versucht, aus einem Kiosk an der Knapper Straße eine Dose Tabak zu stehlen. Die Kassiererin bemerkte die Tat und nahm dem Mann die Dose weg.

Anschließend beleidigte der Täter die Frau und stieß sie beiseite. Die Kassiererin blieb unverletzt. Der Mann konnte im Rahmen einer Sofortfahndung angetroffen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung.

Taschendiebstahl auf dem Wochenmarkt

Ein 82-jähriger Lüdenscheider war am Samstag gegen 9.35 Uhr auf dem Rathausplatz unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Mann stark angerempelt wurde.

Hierdurch kam der 82-Jährige beinahe zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Nur Minuten später bemerkte er, dass seine Geldbörse verschwunden war. Der Täter soll eine graue Jacke getragen haben und in Richtung Post geflüchtet sein.

Einbruchsversuche

Zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag, 3 Uhr, hebelten Unbekannte die Tür einer Bäckerei am Vogelberger Weg auf. Es entstanden 500 Euro Sachschaden. Beute machten die Täter nicht.

In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte, die Tür zu einer Firma an der Wefelshohler Straße aufzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstanden etwa 2000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.