Videoüberwachung: Stern-Center und Stadt prüfen Möglichkeiten

Lüdenscheid - Der Bundestag billigt die Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Per Gesetz, das in der Nacht zu Freitag verabschiedet wurde, soll die Installation von Kameras in Vergnügungsstätten und Einkaufszentren rechtlich erleichtert werden. Stadt und Stern-Center prüfen nun auch ihre Möglichkeiten.

„Wir finden das angesichts der aktuellen Sicherheitslage gut“, sagte Torsten Schulze, Manager des Stern-Centers, am Freitag in Bezug auf die Gesetzesänderung. Er sei sich der Sensibilität des Themas in Sachen Datenschutz bewusst, doch wenn man die Videoüberwachung nach allen Regularien anwende, dann sei sie sicherlich eine Hilfe dabei, Straftaten aufzudecken und zu verhindern. „Wir werden überprüfen, an welchen Stellen das Sinn macht.“

Thomas Ruschin, Rechtsdezernent bei der Stadt, sagte, die Verwaltung stehe in sehr engem Kontakt mit der Polizei. Gemeinsam werde man die Sinnhaftigkeit von Überwachung öffentlicher Plätze neu bewerten.