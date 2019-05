Suche beendet: Vermisster in Lüdenscheid wieder aufgetaucht

[Update] Lüdenscheid - Die Polizei hat am Montagvormittag im Raum Lüdenscheid nach einem Vermissten gesucht, der aus der Klinik Hellersen verschwunden ist. Er ist gefunden worden.

Der 31-jährige Iraner, der von der Polizei als verwirrt und hilflos beschrieben wurde, ist wieder da und ins Krankenhaus aufgenommen worden, heißt es in der Mitteilung.

Der Mann, der in Plettenberg gemeldet ist, hatte nach Polizeiangaben am Morgen in Hellersen aufgenommen werden sollen, sich dann aber aus der Klinik entfernt. Er galt als hilflos und verwirrt.