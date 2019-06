Verwirrendes Schild am Homertturm: "Wegen Vandalismus geöffnet"

Lüdenscheid – „Wegen Vandalismus’ geöffnet...“? Ein außergewöhnliches Hinweisschild am Homertturm wirft mehr Fragen auf als es beantwortet.

Sind die Folgen des Vandalismus’ die neue Attraktion am Aussichtsturm? Was passiert an den anderen Tagen der Woche? Was in den Wintermonaten? Oder handelt es sich vielleicht um ein Versehen? Oder ist alles ganz anders?

Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Hinweisschild, dachte sich ein LN-Leser und zückte am Lüdenscheider Homertturm das Smartphone. Das Foto von der ungewöhnlichen Besucher-Information schickte er anschließend an die Redaktion. Dazu schrieb er noch „selten so gelacht.“

Hinweis hat dort nichts verloren

Den offenkundigen Fehler räumt der Sauerländische Gebirgsverein, Abteilung Lüdenscheid, auf Anfrage freimütig ein. Ein Schmunzeln konnte sich Vorsitzende Martina van Deest denn auch nicht verkneifen, als sie von dem Schildertext erfuhr.

Richtig ist, dass der Turm vom 1. April bis 31. Oktober an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Dann gibt es auch eine freundliche Bewirtung durch Hüttenwartin Inge Kittler. Der Hinweis auf die vermeintliche Ursache „Vandalismus“ habe hier allerdings nichts verloren, meint van Deest.

+ Der Homertturm. © Popovici Der Text soll nun angepasst werden. Gleichwohl hat der Hinweis auch einen ernsten Hintergrund, wie Kittler erklärt. Denn Vandalismus in allen Ausprägungen ist seit Jahren ein Problem am Turm sowie an der daneben stehenden Wanderhütte.

Der Standort auf dem Berg Homert ist abgeschieden, unter der Woche schauen nur unregelmäßig Besucher vorbei. Die meisten, aber nicht alle halten sich an die Regeln, wie Inge Kittler berichtet. Überreste von Grill-Abenden findet und entsorgt sie ebenso wie Kondome. Auch Beschädigungen am Geländer habe sie schon feststellen müssen.

Appell an die Ausflügler

Sie appelliert an die Ausflügler, die außerhalb der Öffnungszeiten kommen, ihren Müll wieder mitzunehmen und sich rücksichtsvoll zu verhalten. Grillen sei im Wald grundsätzlich verboten – allein schon wegen der Waldbrandgefahr.

Etwas wundert Kittler aber doch: Das ungewöhnliche Hinweisschild hänge schon seit Jahren am Turm. Der Fehler sei aber offenbar noch niemandem aufgefallen. Kittler: „Es hat sich zumindest niemand beschwert.“