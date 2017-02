Verwaltung prüft Möglichkeit der Videoüberwachung

Lüdenscheid - Wer heute durch eine Stadt geht, kann bereits vielerorts Videokameras entdecken: Kaufhäuser und Geldautomaten, Bahnhöfe und Verkehrsmittel werden – ganz oder teilweise – videoüberwacht. Dabei sind die Voraussetzungen und Grenzen durch Behörden und Polizei gesetzlich festgelegt. Inwieweit eine Videoüberwachung auch auf Schulhöfen eingesetzt werden kann, das prüft derzeit die Verwaltung.

Hintergrund ist unter anderem der Einbruch in die Mensa der Staberger Gymnasien, bei dem die Einrichtung stark verwüstet wurde, sowie weitere Vandalismusschäden, beispielsweise am Bergstadt-Gymnasium. „Das ist ein Anlass, das Thema bei den zuständigen Stellen vorzutragen und zu prüfen, wie die Haltung ist und was möglich ist“, hatte Frank Kuschmirtz, Leiter der Zentralen Gebäudewirtschaft, nach dem Einbruch erklärt. Gerade an Brennpunkten könnte eine Videoüberwachung als Prävention dienen. Denn so einen Vorfall wolle man nicht auf sich beruhen lassen und keinesfalls vor den Tätern resignieren.

„Das Thema ist bei uns angekommen“, machte auch Fachbereichsleiter Matthias Reuver auf LN-Anfrage deutlich. Nicht zuletzt im jüngsten Schulausschuss habe es eine ähnliche Anfrage gegeben. „Wir sind in der Prüfphase, die jedoch ganz konkret ist“, so Reuver. Derzeit liege das Thema in den Händen des Kommunaldatenschutzbeauftragten, der prüfe, ob das Mittel der Überwachung eine Option sein könnte, oder aber andere Sicherungsmöglichkeiten im Hinblick auf Einbruchsschutz realistischer sind. „Das ist dann aber eine Frage, die politisch zu beantworten sein wird“, kündigte Reuver an, das Thema wieder in einen der nächsten Ausschüsse einzubringen.

Denn so einfach stellt sich das Thema Videoüberwachung auf Schulhöfen nicht dar: Wie aus einem Merkblatt des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen hervorgeht, träfen beim Thema Schule und Videoüberwachung zwei Welten aufeinander. Denn: Jede Videoüberwachung greife in das Grundrecht der Betroffenen ein. Im Bereich der Schulen komme erschwerend hinzu, dass sich eine Videoüberwachung grundsätzlich nicht mit dem Auftrag der Schulen vertrage, die Entwicklung der Schüler zu selbstbestimmten mündigen Persönlichkeiten zu fördern, heißt es weiter.

So gehörten Videokameras grundsätzlich nicht in Unterrichtsräume, ebenso stelle eine Beobachtung des Schulhofes während des laufenden Schulbetriebs einen schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Schüler und Lehrkräfte dar. „Eine Videoüberwachung an und in Schulen kann deshalb nur ausnahmsweise und grundsätzlich nur außerhalb der Unterrichtszeiten gerechtfertigt sein“, heißt es.

Welche gesetzlichen Regelungen zu beachten sind, wie mit den Aufzeichnungen umzugehen wäre, welche Hinweispflichten bestehen und welche Alternativen es gibt, wird nun geprüft.

www.ldi.nrw.de