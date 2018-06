Wachschutz gegen Vandalismus

Lüdenscheid - Die Zentrale Gebäudewirtschaft regt an, einen Streetworker einzusetzen, um Vandalismus auf Schulhöfen zu verhindern. Auch über eine Videoüberwachung müsse man nachdenken. Ein Wachschutz ist bereits im Einsatz.

In den vergangenen Wochen hat es am Zeppelin- und Geschwister-Scholl-Gymnasium wiederholt Schäden durch Vandalismus und Einbruchversuche gegeben. Das teilte die Verwaltung am Dienstag im Schul- und Sportausschuss mit.

Hintergrund war eine Anfrage der FDP: Am 2. Juni war im Zusammenhang mitder 75-Stunden-Aktion und einem Projekt der beiden Schulen der gesamte Schulhof des GSG durch Glasscherben von Flaschen mit alkoholischen Getränken vorgefunden worden (wir berichteten).

Die FDP hatte daher und wegen weiterer Beschädigungen, die es immer wieder nach abendlichen Treffen von Gruppen gegeben habe, einen Fragenkatalog zum Umgang mit der Problematik an die Verwaltung formuliert.

Laut Antwort der Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW) werden die Schulhöfe von den Hausmeistern gereinigt, bei größerem Umfang unterstützt dies der STL: Für Fremdleistungen sei in den vergangenen Wochen eine mittlere vierstellige Summe ausgegeben worden.

Die Vorfälle an den Gymnasien hätten sich besonders in der letzten Zeit gehäuft, teilte ZGW-Betriebsleiter Frank Kuschmirtz mit. „An anderen Schulen gibt es in unregelmäßigen Abständen ebenfalls entsprechende Vorkommnisse.“

Alle gravierenden Vorfälle seien bei der Polizei angezeigt worden. Um das Problem in den Griff zu bekommen sei verstärkt ein Wachschutz mit einer individuellen Objektüberwachung beauftragt worden. Das zeige auch eine entsprechende Wirkung.

„Allerdings führt dies laut Wachschutz aktuell zu einer Verlagerung des Problems in den Innenstadtbereich.“ Die ZGW schlägt den Einsatz eines Streetworkers vor. Außerdem stelle sich die Frage der Videoüberwachung.