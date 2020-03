Verwaiste Gruppenräume, leere Gärten: So sieht die Situation in den Kitas aus

+ © K. Zacharias Verwaiste Gruppenräume, leere Gärten - so sah es am Montag in vielen Kitas aus. © K. Zacharias

Lüdenscheid - Verwaiste Gruppenräume, Stille statt Kinderlachen, ein leerer Garten im Sonnenschein: Ein ungewöhnliches Bild herrschte am Montag – wie in den meisten Einrichtungen auch – in der katholischen Kita „Die Arche“: Mit Erlass der Landesregierung bleiben die Türen von Kindertageseinrichtungen zunächst bis zum 19. April geschlossen.