Verurteilte Richterin erhält weiterhin 70 Prozent ihrer Bezüge

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Justitia hat keine Freude gehabt am Tun bzw. Nichttun der Richterin – am daraus erwachsenen Fall und den vorbildhaft zu klärenden Rechtsfragen aber durchaus © Arne Dedert

Die Geschichte der zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilten Amtsrichterin (37) aus Lüdenscheid ist eine, die noch lange nicht zu Ende geschrieben zu sein scheint. Und es ist eine mit vielen Kapiteln. Eines davon: die Dienstbezüge.

Lüdenscheid – Nach der Stellungnahme der Bundesanwaltschaft zur Revision des Verfahrens dürfte der Bundesgerichtshof den Fall entweder selbst übernehmen, um ein vorbildhaftes Urteil zu sprechen. Oder der Fall könnte auch an ein Landgericht zurückverwiesen werden. Man wird sehen (wir berichteten).

Zur Erinnerung: Wegen Rechtsbeugung in zehn Fällen, in einem Fall tateinheitlich mit Urkundenfälschung, außerdem sechsfachen Verwahrungsbruchs und Urkundenunterdrückung war die am Amtsgericht in Lüdenscheid tätige Richterin vom Landgericht verurteilt worden. Die Amtsrichterin hatte unzweifelhaft aufwändigere Verfahren verschleppt, möglicherweise aus Überforderung, weil sie der Situation nicht gewachsen war. Trotz der wohl vorliegenden „Prokratination“ (Arbeitsstörung) war ihr volle Schulfähigkeit attestiert worden.



Ob die Richterin deshalb nun wirklich ins Gefängnis muss oder möglicherweise doch mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, wofür die Stellungnahme der Bundesanwaltschaft ihr zumindest Hoffnung gemacht hat, ist offen. Dafür ist etwas anderes inzwischen entschieden: die Versorgungslage der Richterin bis zum Feststehen eines rechtskräftigen Urteils.



Verurteilte Richterin erhält weiterhin 70 Prozent ihrer Bezüge

Auch hierum ist prozessiert worden – vorm Dienstgericht für Richter beim Landgericht Düsseldorf. In der Gesamtgeschichte ist diese Verhandlung kein Hauptkapitel, aber eben doch ein spannendes, weil es um Beamtenrecht geht, um Vergütungen, um ein amts- und statusgerechtes Einkommen.



Nach dem Beschluss desselben Dienstgerichts für Richter im Juli 2021, die Richterin vorläufig des Dienstes zu entheben (das Urteil ist rechtskräftig), hatte sich daraus folgerichtig die Frage ergeben, wie die Richterin weiterhin zu entlohnen sei.



Am 28. Juni 2021 war ein Antrag auf Einbehaltung eines Teils der Dienstbezüge gestellt worden. Es sei voraussichtlich mit der Entfernung der Richterin aus dem Dienst zu rechnen, eine Einbehaltung von 50 Prozent der Dienstbezüge sei ihr auch wirtschaftlich zumutbar, hatte es in der Antragsbegründung geheißen. Die Richterin dagegen hatte beantragt, diesen Antrag zurückzuweisen.



„Waffengleichheit“ für die Verteidigung im Straf- und Disziplinarverfahren

Das Gericht in Düsseldorf hat nun entschieden, dass die Wahrheit dazwischen liegt: Die Richterin bekommt danach zwar nicht mehr ihre vollen Dienstbezüge, wohl aber weiterhin 70 Prozent und nicht – wie gefordert – nurmehr 50 Prozent.



Die Richterin hatte argumentiert, die angeschuldigten Dienstpflichtverletzungen (die unstrittig sind) seien ihr im Hinblick auf ihre Erkrankung nicht vorwerfbar. Die Entscheidung im Strafverfahren sei noch nicht rechtskräftig, für sie gelte daher die Unschuldsvermutung. Überdies sei die Kürzung der Dienstbezüge dem Umfang nach nicht gerechtfertigt, da in unzulässiger Weise notwendige Ausgaben nicht berücksichtigt worden seien.



Das Dienstgericht folgte dieser Argumentation nur zum Teil – nämlich bei den „notwendigen Ausgaben“. Tatsächlich entschied es, dass aus Gründen der „Waffengleichheit“ der Richterin für die Verteidigung im Straf- und Disziplinarverfahren die „freie Wahl“ gelassen werde. 450 Euro monatlich stehen ihr hierfür zu. Darüber hinaus 425 Euro als monatliche Tilgungsrate für ihren Pkw – die Kreditverpflichtung fürs Auto war die Richterin vor dem Verfahren eingegangen. Eine Pflicht zur Veräußerung des Autos bestehe nicht.



Auf 30 Prozent ihrer Dienstbezüge muss die Richterin indes verzichten: Das Dienstgericht entschied so, weil es nach Beurteilung der Rechtslage und der der Richterin vorgeworfenen Vergehen davon ausgeht, dass „die Entfernung aus dem Dienst nach der im Antragsverfahren gebotenen summarischen Prüfung wahrscheinlicher als eine geringere Maßnahme ist.“ Und weiter: „Würde die erstinstanzliche Verurteilung im Strafverfahren rechtskräftig, ergäbe sich ein sogenannter ‚Verlust der Beamtenrechte’ von Gesetzes wegen. Begrifflich stellt dieser Verlust der Beamtenrechte keine ‚Entfernung aus dem Beamtenverhältnis’ dar. Der Landesgesetzgeber hat aber zu erkennen gegeben, dass der Verlust der Beamtenrechte qualitativ einer Entfernung gleichzustellen sei.“



Nach Kürzung der Bezüge um 30 Prozent verbleibt der Richterin ein amts- und statusangemessenes Einkommen!

Eine entscheidende Rolle fürs Dienstgericht spielte aber noch etwas ganz anderes: die „Sicherstellung der Rechtspflege“. Die Richterin hatte selbst dargelegt, dass sie die Nichtförderung von Verfahren oder Nichtabsetzung von Entscheidungen nicht steuern oder vorhersehen konnte. „Es erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen, dass die Richterin einen – wie auch immer gestalteten – Anteil an der Geschäftsverteilung des Amtsgerichts eigenständig wahrnimmt. Sie bedürfte derzeit einer organisatorischen Kontrolle…“, heißt es in der Urteilsbegründung. Diese aber könne weder durch eine Service-Einheit noch durch Richterkollegen oder gar die Gerichtsleitung wahrgenommen werden. Denn jede kontinuierliche inhaltliche Kontrolle nach der Reihenfolge der Bearbeitung der Verfahren oder nach der Absetzung von Entscheidungen, würde eine unzulässige Ausübung von Dienstaufsicht darstellen.



Die Schlussfolgerung: Würde die Antragsgegnerin nicht vorläufig des Dienstes enthoben und würde sie sich wieder zum Dienst zurückmelden, bestünde die greifbare Gefahr, dass sie erneut Verfahren nicht oder nicht ordnungsgemäß betreiben und abschließen würde. Weder dem Dienstherrn noch den rechtsuchenden Parteien oder der Strafverfolgung sei dies zumutbar. Die Rückkehr-Option schloss das Dienstgericht also mithin aus – und kürzte die Bezüge um 30 Prozent. „Nach Kürzung der Bezüge um 30 Prozent verbleibt der Richterin ein amts- und statusangemessenes Einkommen“, stellt das Dienstgericht in seinem Urteil fest.



Rechtskräftig aber ist dieses Urteil indes noch nicht. Die Richterin hat Beschwerde beim Dienstgerichtshof eingelegt. Sie will mehr Geld. So wird auch diese Frage sehr grundsätzlich geklärt. Justitia hat gewiss keine Freude gehabt am Tun bzw. Nichttun der Richterin – am daraus erwachsenen Fall und den vorbildhaft zu klärenden Rechtsfragen aber ganz sicher durchaus ein bisschen.