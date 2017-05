Vertreter aus Politik und Gesellschaft loben Visionäre 2020

Bürgermeister Dieter Dzewas eröffnete am Dienstagabend im Beisein zahlreicher Visionäre 2020 eine Ausstellung im Untergeschoss des Stern-Centers. Dort können die Bürger bis zum 30. Mai auf Schautafeln alle 70 Visionen kennenlernen und sind außerdem aufgefordert, auf Stimmkarten ihr Votum dazu abzugeben.

Lüdenscheid - Spannend, kurzweilig, vielseitig, erfrischend und professionell aufbereitet – diese Schlagworte nannten Vertreter aus Politik und Verwaltung bei einer LN-Umfrage in Bezug auf die Präsentation der Visionäre 2020.

„Viel wichtiger als die detaillierte Bewertung der einzelnen Ideen ist der Spirit. Dass die Visionäre nicht nörgeln, sondern ihre Stadt nach vorne bringen wollen“, sagt Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen.

Während er etwa bei der Vision Freizeitpark am Nattenberg Schwierigkeiten in Sachen Finanzierung sieht, findet er viele Ideen „ganz toll“ – zum Beispiel den historischen Weihnachtsmarkt in der Altstadt.

Sein Kollege Hans Jürgen Badziura, Fachdienstleiter Umweltschutz und Freiraum, sagt: „Es ist beachtlich, wie viel Zeit und Mühe die Gruppe investiert hat. Zum Beispiel, das Stadtfest fortzuentwickeln, finde ich gut.“ Aber es gebe sicherlich auch Punkte, an denen man sich anstößt. „Spontan habe ich gedacht: Ich möchte nicht, dass jemand in meinem Trinkwasser badet“, sagt er zur Vision eines Badestrands an der Versetalsperre.

Die 70 Visionen für die Stadt Lüdenscheid

Vertreter aus der Politik lobten vor allem das Denken ohne Tabus. „Das ist auf jeden Fall eine riesige Leistung, um die andere Städte Lüdenscheid beneiden werden“, findet Jens Holzrichter (FDP). Sicherlich sei aus technischen, rechtlichen und finanziellen Gründen nicht alles umsetzbar, aber viele Maßnahmen seien machbar – „es ist nur vorher keiner drauf gekommen“. Ohne Bedenkenträger seien zu wollen, sei ihm bei der Vision von der langen Tafel vom Sternplatz bis in die Altstadt durch den Kopf gegangen, dass die Feuerwehr sagen werde ‘Da kommen wir nicht durch’. Generell seien Ideen aber auch entsprechend abwandelbar.

Ähnlich sieht es Jens Voß (SPD). „Wir werden uns in der Fraktion konstruktiv mit allen Visionen auseinandersetzen.“ Man müsse jetzt positiv an die Sache rangehen. „Dass die Bürger Feedback geben können, ist auf jeden Fall wichtig.“

Das sieht Tanja Tschöke (Grüne) genauso: „Dass die Lüdenscheider jetzt in der Ausstellung ins Gespräch kommen können, ist eine ganz große Chance.“ Harte Arbeit werde sicherlich die Umsetzung der Visionen.

„Ich finde die Vorstellung vom P&C-Gebäude als grüne Oase irre, richtig klasse.“ Norbert Adam (CDU) sagte, das Engagement der Visionäre sei nicht hoch genug einzuschätzen. „Das hatte einen mitreißenden Schwung.“ Yasin Kut (Linke) regte an, dass im Sinne der Integration etwa bei der Vision vom Dinner in der Wilhelmstraße die Moscheen und Kulturvereine einbezogen werden sollten.

Monika Deitenbeck-Goseberg, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Oberrahmede, zeigte sich angetan: „Ich schäume vor Begeisterung. Das war ermutigend und inspirierend. Es ist ein Riesen-Geschenk, dass die Visionäre diese Schritte tun.“

