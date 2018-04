Versuchter Totschlag: Lüdenscheider (43) steht vor dem Schwurgericht

Lüdenscheid - Ein 43-jähriger russischstämmiger Lüdenscheider muss sich ab Dienstag (17. April) vor dem Hagener Schwurgericht verantworten. Der Vorwurf wiegt schwer.

Laut Anklageschrift hat er am 21. November seine damals 55 Jahre alte Schwester in der gemeinsamen Wohnung am Ahornweg in Gevelndorf mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Er muss sich wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten.

Der Attacke war nach letztem Stand der Ermittlungen ein Streit über den Alkoholkonsum des Angeklagten vorausgegangen. Am Tattag rief er von einem Nachbarn aus seine Schwester an deren Arbeitsplatz an, weil er sich aus der Wohnung ausgeschlossen hatte. Als sie ihn auf seine Trinkerei ansprach, griff er zu einem Messer und stach der 55-Jährigen mehrfach tief in den Bauch.

Laut Staatsanwaltschaft konnte das Opfer mit Hilfe eines Nachbarn aus der Wohnung fliehen. In einer Notoperation retteten Ärzte des Klinikums der Frau das Leben. In einer ersten Vernehmung hat der Mann laut Polizeiprotokoll eingeräumt, in Tötungsabsicht zugestochen zu haben.

Rechtsanwalt Dirk Löber, der den Mann verteidigt, stellt das in Frage. Noch sei unklar, ob tatsächlich ein Geständnis vorliegt – und wie groß die Sprachprobleme bei der Vernehmung gewesen sind. Der Angriff sei unbestritten, aber den Vorsatz, seine Schwester töten zu wollen, bestreite sein Mandant.

Der Prozess beginnt am Dienstag um 9 Uhr im Saal 201 des Landgerichts. Es sind zunächst vier Verhandlungstage geplant.