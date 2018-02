Polizei fasst Täterin

+ © dpa Polizeibeamte nahmen die 23-Jährige kurz nach ihrer Tat fest. © dpa

Lüdenscheid - Versuchter Raubüberfall in Lüdenscheid! Am Freitag wurde eine Angestellte in einem Geschäft an der Altenaer Straße von einer Frau bedroht. Bereits kurze Zeit später wurde die Täterin von der Polizei gefasst.