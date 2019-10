Räuber attackiert 19-Jährige im MK, doch die weiß sich zu helfen

Lüdenscheid - Eine 19-Jährige, die Geld an einem Geldautomaten im MK gezogen hat, wurde am Donnerstag von einem Räuber attackiert. Doch die junge Frau wusste sich zu helfen.

Eine 19-jährige Lüdenscheiderin befand sich am Donnerstag gegen 17.10 Uhr, in ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Aldi an der Herscheider Landstraße.

Sie hatte nach Polizeiangaben zuvor Geld abgeholt. Plötzlich wurde die Fahrertür aufgerissen, ein Mann schrie sie an und forderte das Bargeld.

Doch die 19-Jährige reagierte geistesgegenwärtig. Sie zog die Fahrertür zu und fuhr an.

Der Unbekannte ging in Richtung Klinikum. Im Rahmen der Fahndung ermittelte die Polizei einen 37-jährigen Gummersbacher ohne festen Wohnsitz. Dieser muss sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten.