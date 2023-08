„Versuchter Hochverrat“: Lüdenscheiderin stellt Strafanzeige gegen Bundesregierung

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Lüdenscheider Aktivistin Marianne Grimmenstein hat führende Politiker verklagt. © Stefan Puchner/dpa

Die Politik in Berlin in der Kritik: Die Lüdenscheider Aktivistin Marianne Grimmenstein hat Strafanzeige gegen führende Politiker gestellt.

Lüdenscheid – Die Bürgeraktivistin Marianne Grimmenstein aus Lüdenscheid hat gemeinsam mit Uwe Kranz, leitender Ministerialrat a. D., Anfang dieser Woche eine Strafanzeige gegen führende Politiker der Bundesrepublik Deutschland wegen des Verdachts des „versuchten Hochverrats“, wegen „Verstößen gegen das Völkergesetzbuch (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit)“ sowie „wegen aller sonstigen in Betracht kommenden Tatbestände“ gestellt.

Namentlich haben die beiden, so Grimmenstein, Strafanzeige gegen Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach sowie die Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge, Britta Haßelmann (beide Grüne), Christian Dürr (FDP) und Rolf Mützenich (SPD) gestellt.

„Das Verhalten der Bundesregierung und der meisten Parlamentarier im Zusammenhang mit der parlamentarischen Behandlung der geplanten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO und des sogenannten WHO-Pandemievertrags (CA+) missachtete wesentliche Elemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und verletzt das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und, mit Blick auf die Länderkompetenzen in Gesundheitsfragen, auch das Föderalismusprinzip“, stellen die beiden fest.

„Es bewirkt, falls es im Mai 2024 zur Verabschiedung der beiden WHO-Rechtsinstrumente kommt, die extreme Gefährdung unserer Souveränitäts- und Freiheitsrechte. Die maßgeblichen demokratischen Instanzen haben fast zur Gänze versagt, daher ist das Einschreiten der Judikative gefordert.“



„Versuchter Hochverrat“: Lüdenscheiderin stellt Strafanzeige gegen Bundesregierung

Zuletzt hatte Marianne Grimmenstein, die in Lüdenscheid viele Jahre als Lehrerin an der Musikschule der Stadt arbeitete, gemeinsam mit Uwe Kranz im Juni beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen zwei vorgesehene neue Verträge der WHO eingereicht.

Grimmenstein widerspricht in diesem Kontext entschieden der Darstellung, dass sie auf ihrer Internetseite (gemeinwohl-lobby.de) in der Corona-Zeit auch Inhalte von Querdenkern und Reichsbürgern veröffentlicht habe.



Dies war ihr vorgeworfen worden, sie war dafür kritisiert worden. „Das ist Riesenquatsch. Ich habe selbst den Verfassungsschutz angeschrieben und aufgefordert, mir für solche Behauptungen Beweise zu liefern“, sagt die Lüdenscheiderin, „aber da ist nichts gekommen. Wir versuchen, neutral zu sein und orientieren uns strikt am Grundgesetz. Ich bin keine Querdenkerin oder Verschwörungstheoretikerin. Auf unserer Seite stellen wir die Frage: Wie wollen wir zusammenleben? Das heißt: Wir versuchen, Brücken zu bauen. Von Distanzierern distanzieren wir uns.“