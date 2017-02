Diebe wollen Roller klauen, aber kommen nicht weit

Lüdenscheid - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wollten unbekannte Täter am Kettenberg ein Moped stehlen. Ohne Erfolg. Was war passiert?

Die Täter knackten laut Pressemitteilung der Polizei das Zündschloss und entwendeten das Zweirad zunächst vom Grundstück. Da das Zünden des Motors aber augenscheinlich fehlschlug, ließen die Täter das stark beschädigte Fahrzeug etwa 100 Meter weiter auf offener Straße zurück.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lüdenscheid unter der Rufnummer 0 23 51/9 09 90 in Verbindung zu setzten.

