Lüdenscheiderinnen erwerben Plagiate für rund 9000 Euro

Lüdenscheid - Zwei Lüdenscheiderinnen orderten in der Türkei Waren im großen Stil. Am Donnerstag mussten sich die beiden Frauen deswegen vor dem Amtsgericht Lüdenscheid verantworten.

Ein riesiges Warenlager fanden Polizeibeamte am 25. Januar bei einer Hausdurchsuchung in Lüdenscheid: Sportschuhe, Stiefel, Oberteile, Trainingsanzüge, Taschen, Geldbörsen. Die Waren trugen Etiketten renommierter Markenhersteller wie Adidas, Nike, Hilfiger, Boss, Armani und Calvin Klein. Doch zu Unrecht: Die gefälschten Produkte stammten aus der Türkei und sollten in Deutschland weiterverkauft werden. Im Amtsgericht musste sich deshalb die 39-jährige Händlerin wegen eines Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Ihre 31-jährige Schwester musste sich wegen Beihilfe verantworten. In ihrem Keller befand sich ein ähnlich großes Warenlager mit gefälschten Markenprodukten.



Beide Angeklagte legten ein umfassendes Geständnis ab. Beim Urlaub in der Türkei habe sie „jemanden“ kennengelernt, der ihr den Weitervertrieb der gefälschten Markenware nahe legte, erinnerte sich die Ältere. Sie lieh sich 10 000 Euro von ihrem Mann, und bestellte in großem Stil.



Als die Polizei kurz nach dem Eintreffen der Sendung zeitgleich in den Wohnungen der Frauen eintraf, beschlagnahmten die Beamten Ware mit gefälschten Etiketten im Einkaufswert von rund 9000 Euro, denn ein Teil des Geldes war für den Versand draufgegangen. Der Verkauf der Ware über ein soziales Netzwerk blieb somit in den Anfängen stecken. Die ersten Kunden erfuhren offenbar, dass es sich um Fälschungen handelte. Angesichts der äußerst günstigen Preise war ihnen dieses Detail aber scheinbar gleichgültig.



Nach den beiden Hausdurchsuchungen transportierten die Beamten die Ware mit einem Ford Transit und einem VW Caddy zur Staatsanwaltschaft. „Der war recht voll“, erinnerte sich einer der Beamten. Die beiden Frauen zeigten sich nach dem Auftauchen der Polizisten absolut kooperativ und bedauerten in ihrem letzten Wort das Geschehene: „Ich war dafür zu doof“, kommentierte die eine ihr ziemlich misslungenes Geschäftsmodell, und ihre Schwester stimmte zu.



„Sind die Sachen eigentlich schon vernichtet?“, wollte Richter Andreas Lyra etwa auf der halben Strecke der Verhandlung wissen. Staatsanwältin Bianca Schölch wies auf eine Notiz vom 18. Mai hin, in der um die „Vernichtung der Asservate“ gebeten wurde.



Das Schöffengericht verurteilte die ältere Schwester zu einer Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung, die jüngere kam wegen Beihilfe mit vier Monaten davon. Verteidiger Arnd Katzke fragte sich, wer durch das Markengesetz eigentlich geschützt werde. Er wollte sich nur ungern „vor den Karren der großen Weltmarken“ spannen lassen, „die zu überhöhten Preisen verkaufen und billig produzieren lassen“. Angesichts einer klaren Rechtslage leiteten solche Überlegungen allerdings in das Reich moralischer Fragen über. Das Urteil ist rechtskräftig.