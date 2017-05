Verstärkung fürs Integrationsteam am Schöneck

Lüdenscheid - Die Erzieherin Aygül Erdogan verstärkt das Team um Patricia Stahlschmidt, Leiterin des Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrums (LIPZ) in der ehemaligen Grundschule Schöneck.

Die 32-Jährige, seit zwölf Jahren in unterschiedlichen Kindertageseinrichtungen tätig, wird ab sofort dafür zuständig sein, Kinder von geflüchteten Familien möglichst frühzeitig an die Kindertagesbetreuung heranzuführen. Aber auch innerhalb der Einrichtung am Schöneck wird sie Mädchen und Jungen betreuen, damit vor allem Mütter Deutsch- und Integrationskurse belegen können. „Integration läuft ja oft gerade über Mütter ab. Die Loslösung der Kinder aus den Familien ist für die Eltern zunächst ungewöhnlich. Das kennen sie oft aus ihrer Heimat nicht“, sagte Patricia Stahlschmidt bei der Vorstellung ihrer neuen Kollegin. Der Bedarf habe sich in Beratungsgesprächen immer mehr herausgestellt. „Ich möchte auch eine möglichst große Transparenz schaffen“, betonte Aygül.

Fachbereichsleiter Thomas Ruschin teilte außerdem mit, dass jetzt die Baugenehmigung vorliege und nach und nach der Umbau des ehemaligen Schulgebäudes beginne. Räume können nun entsprechend der Bedürfnisse der Mieter gestaltet werden. Sprachkurse, Kinderbetreuung, der Verein Flüchtlingsinitiative Lüdenscheid sowie eine Cafeteria sollen die einstige Schule zu einem Ort der Begegnung und der Integration werden lassen und sie mit Leben füllen.