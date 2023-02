Neue Elektroniker braucht das Land: Handwerker freigesprochen

Sie haben es geschafft: 26 junge Gesellinnen und Gesellen wurden am Freitag von der Elektro-Innung Lüdenscheid freigesprochen und verstärken als Fachkräfte künftig das heimische Handwerk. © Sebastian Schmidt

Nach dem Festakt gab es Applaus. Die Elektro-Innung Lüdenscheid hat am Freitag 26 Gesellinnen und Gesellen freigesprochen.

Lüdenscheid – Das Ziel ist erreicht: Nach dreieinhalbjähriger Lernphase in Schule und Betrieb haben 26 Männer und Frauen kürzlich ihre Ausbildung als Elektroniker beziehungsweise Elektronikerin der Energie- und Gebäudetechnik erfolgreich abgeschlossen. Bei einem Festakt am Freitag sprach die Elektro-Innung Lüdenscheid den Handwerker-Nachwuchs offiziell frei - so ist es Tradition. Besonders emotionaler Augenblick dabei in der Aula der Berufskollegs am Lüdenscheider Raithelplatz: die Übergabe der Gesellenbriefe: Lehrer, Ausbilder sowie Repräsentanten von Innung und Kreishandwerkerschaft gratulierten, die im Saal versammelten Eltern und Freunde der neuen Fachkräfte applaudierten.

Anerkennung und Wertschätzung erhielten alle der Gesellen und Gesellinnen an diesem Abend. Ein Sonderlob ging dazu an Thimo Holthaus, Christopher Kita und Jonas Vogel. Alle drei fielen durch außergewöhnliche Leistungen auf. Der Lohn dafür: Vergünstigungen bei der möglichen Weiterbildung zum Meister sowie Gutscheine.

Hier die Namen der 26 jungen Handwerkskräfte und der Ausbildungsbetriebe: Ammar Tarik Alkan (Firma Jungkurth, Altena), Edvir Cela (Walter Busch, Meinerzhagen), Lea Maria Gottwald (Björn Gürtler, Lüdenscheid), Mohsin Ramazani (Weyand & Co., Plettenberg), Robin Wagner (Marcus Günther, Lüdenscheid), Philipp Babin (Weyand & Co.), Ismethan Cetin (Rieger, Herscheid), Martin Ettinger (Björn Gürtler), Timo Gerz (André Gallo, Kierspe), Fabienne Grewe (Wiele, Plettenberg), Lukas Holtfreter (Panne, Halver), Thimo Holthaus (Kelting, Halver), Jonathan Kayser (Jungkurth), Christopher Kita (Jungkurth), Markus Kubista (Björn Gürtler), Matthias Kubista (Seuster, Altema), Sven Linneboden (Quenzel, Schalksmühle), Mickel Mohr (Weyand & Co.), Terema Kebba Njie (Filter, Neuenrade), Sahan Örcün (Halbfas, Meinerzhagen), Christopher Merlin Pape (Schulte & Lubas, Plettenberg), Marcel Alexander Roßmann (Walter Busch), Mohamad Elias Seddiqi (Anja Bung, Lüdenscheid), Jan Philipp Stein (Björn Gürtler), Jonas Vogel (Berger, Lüdenscheid) und Tobias Wessel (Jungkurth).