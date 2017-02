Versprechen vor Amtsgericht: Straftäter aus Lüdenscheid will sein Leben ändern

Lüdenscheid - Im vorigen Herbst fand die Polizei bei ihm eine Ecstasy-Pille. Kurz zuvor hatte er außerdem in einem Lebensmittelgeschäft in der City Süßwaren im Wert von rund elf Euro entwendet. Beides war für den Eigengebrauch gedacht.

Es gibt fraglos schwerere Vergehen. Dass Amtsrichterin Kristina Thies den 34-Jährigen am Freitag dennoch zu einer Haftstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilte, hat mit seinem bisherigen Lebenswandel zu tun.

Denn schon mehrfach ist der Lüdenscheider in der Vergangenheit zum Dieb geworden. Derzeit befindet er sich wegen diverser Straftaten im offenen Vollzug. Trotz alledem scheint der zeitweise Obdachlose eine Wende zum Besseren in seiner bis dato eher tristen Biographie eingeleitet zu haben.

So hat er sich nach Drogenproblemen mittlerweile körperlich wohl gefangen, eine Therapie ist greifbar. Durch den offenen Vollzug kann er sich etwas Geld verdienen. Vor Gericht zeigte er sich am Freitag geständig und reuig. Das alles erkannte auch Amtsrichterin Thies an: „Ich glaube, dass Sie dabei sind, Ihr Leben zu ändern. Das freut mich.“

