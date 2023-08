„Versorgen Sie sich mit Bargeld - auch im Ausland“: Sparkassen-Kunden im MK betroffen

Von: Jan Schmitz

Zehntausende Sparkassen-Kunden aus Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis kommen drei Tage lang nicht an ihr Geld. Auch nicht im Ausland. Die Sparkasse warnt.

Die Fusion der Sparkasse Lüdenscheid - mit ihren Geschäftsgebieten in Herscheid, Schalksmühle und Halver - mit der Sparkasse HagenHerdecke ist längst vollzogen. Allerdings noch nicht technisch. Aus diesem Grunde warnt die neue Sparkasse an Volme und Ruhr ihre Kunden vor massiven Einschränkungen am kommenden Wochenende, 18. bis 20. August. Bereits Anfang Juli 2023 hatten die Sparkassen-Vorstände auf die Notwendigkeit der Umstellung und die Auswirkungen am Bautz-Wochenende hingewiesen.

Neben rund 60.000 Kundinnen und Kunden der alten Sparkasse Lüdenscheid sind auch rund 100.000 Konto-Inhaberinnen und -Inhaber der alten Sparkasse HagenHerdecke von folgenden Einschränkungen betroffen, an die die Sparkasse noch einmal erinnert.

Von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, etwa 23 Uhr, müssen die Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr Folgendes beachten:

Geldabhebungen an Geldautomaten sind zeitweise nicht möglich.

Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminals stehen nicht zur Verfügung.

Bargeldloses Bezahlen mit Sparkassenkarten ist nur eingeschränkt möglich.

Das Onlinebanking steht im gesamten Zeitraum nicht zur Verfügung.

Alle Geschäftsstellen der Sparkasse an Volme und Ruhr bleiben am Samstag geschlossen.

Auch im Ausland wird es zu Einschränkungen kommen.

Die Sparkasse empfiehlt ihren Kunden daher: „. Versorgen Sie sich rechtzeitig mit ausreichend Bargeld, auch im Ausland.“ Kunden sollten alle Zahlungsvorgänge vorher erledigen. Am besagten Wochenende sind immerhin alle alle Kreditkarten wie gewohnt nutzbar.

Alle Informationen zur technischen Zusammenführung der beiden Geldinstitute sind über www.skhahe.de abrufbar. Die Service-Center sind von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Tel. 02331/206-0 bzw. 02351/152-0 erreichbar.