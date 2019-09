Verschollener Kelch taucht auf einer Auktion auf - Höchstbietender mit toller Aktion

Lüdenscheid – In den Wirren des Zweiten Weltkriegs ging der Silberkelch aus dem 19. Jahrhundert in Masuren verloren. In einem Auktionskatalog in Köln tauchte er wieder auf. Eine aufwendige Rückführungsaktion begann.

Jetzt kehrte das wertvolle Gefäß in die evangelische Kirchengemeinde im polnischen Dzwierzuty (ehemals Mensguth) zurück. Hergestellt wurde der Kelch aus massivem Silber 1897 von der Lüdenscheider Firma F. W. Jul. Assmann.

Auch wenn das Unternehmen für Kirchenbedarf seinen Sitz 2015 nach Remscheid verlegte, werden in einer Zweigstelle an der Kölner Straße in Lüdenscheid auch heute noch Talare und Roben genäht. Als Inhaber Christian Peter Barthelmes von dem wieder aufgetauchten Abendmahlkelch erfuhr, konnte er es kaum glauben.

Zwar werden ihm und seinen Mitarbeitern häufiger historische Liturgiegefäße aus vergangenen Jahrhunderten zur Restaurierung übergeben, doch einen vergleichbaren Fall wie diesen, hat er noch nie erlebt. Barthelmes spricht von einem „sehr schönen Stück“ aus reinem Silber, das vielleicht einmal „ein halbes Jahresgehalt“ gekostet habe.

Er vermutet, dass der Kelch in der Assmann-Niederlassung in Berlin geschmiedet wurde. In Lüdenscheid selbst wurden keine Gegenstände aus Silber gefertigt.

Gestiftet wurde das Gefäß 1897 von Gottliebe Liba. Die Spur der Familie, die im Kirchspiel Mensguth, genauer im Dorf Samplatten (heute Saplaty), seit dem 17. Jahrhundert einen Namen hatte, verliert sich um 1880.

War sie – wie viele Masuren Ende des 19. Jahrhunderts – für Lohn und Brot Richtung Westen aufgebrochen? Und der Kelch womöglich Ausdruck ihrer großen Sehnsucht nach der alten Heimat? Pfarrer Witold Twardzik, heute Seelsorger der Gemeinde im polnischen Dzwierzuty, hält das für denkbar.

Er fand den Kelch auf einem Auktionsportal. Eher zufällig suchte Pfarrer Twardzik vor einigen Monaten im Internet unter dem Stichwort Mensguth historische Hinweise, nachdem auf dem Dachboden der Kirche in Dzwierzuty Bretter mit Malereien aus vergangenen Jahrhunderten gefunden worden waren.

Dabei stieß er in den Weiten des Netzes auf das Kölner Auktionshaus Van Ham – und unter der Nummer 65082-3 auf das versteigerte Objekt „Messkelch für eine Kirche in Mensguth, ehemals Ostpreußen“, Taxe: 600 Euro, Ergebnis: 774 Euro. Der Kelch hatte also einen neuen Eigentümer. Name und Adresse unbekannt.

Doch für den Pfarrer war das kein Grund aufzugeben. Seine Bitte um Unterstützung mit dem Ziel, den Kelch für die Gemeinde in Masuren zurückzuerwerben, erreichte die Ökumene-Abteilung im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir).

+ Präses Manfred Rekowski (rechts) und Christian Peter Barthelmes beim Betrachten des Kelchs. © Marcel Kuss In Düsseldorf mühte man sich nach Kräften, ebenso wie in der Domstadt: Johanna Bemmann-Orth vom Auktionshaus nahm mit der gebotenen Diskretion Kontakt zum Käufer auf, der äußerst verständnisvoll reagierte und den Kelch – verbunden mit Segenswünschen und einem persönlichen Brief an die heute hundert Seelen zählende Gemeinde – wieder auf Reisen schickte.

Rheinische Gemeinden halfen, Rückkauf und fachmännische Aufarbeitung durch einen Silberschmied zu finanzieren. Wie viel die Kirche an den Sammler zahlte, wollte Ekir-Sprecher Jens Peter Iven nicht sagen. Nur so viel: „Der Mann, der den Kelch ersteigert hat, hat sich sehr generös gezeigt.“

Vor einigen Tagen brachte Präses Manfred Rekowski, selbst in Masuren geboren, den Messkelch nach Dzwierzuty. „Der zurückgekehrte Kelch möge in besonderer Weise ein Friedenskelch sein“, sagt Präses Manfred Rekowski. Denn Friede zwischen Menschen und Völkern müsse immer wieder neu gesucht und gewonnen werden. Der Abendmahlskelch der Gottliebe Liba, die Gott liebhatte, bleibe dafür ein beredtes Zeichen.