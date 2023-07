Verschiedene Aufgaben: Awo sucht neue Ehrenamtliche

Von: Ingrid Weiland

Mitmachen: Zahlreiche Ehrenamtliche, die bei der Awo tätig sind, hoffen auf neue Gesichter in ihrem Team. © Karin Löhr

Der Ortsverein der Awo setzt bei vielen karitativen Angeboten auf private Unterstützung. Obwohl zahlreiche Ehrenamtler mithelfen, hofft man auf neue Gesichter im Team.

Lüdenscheid – Der Awo-Ortsverein lädt alle, die für ihn ehrenamtlich tätig sind, im Abstand von einigen Wochen zu einem reichhaltigen gemeinsamen Frühstück in seine Begegnungsstätte an der Marienstraße 17 ein. Damit bedankt er sich für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig dienen diese Begegnungen dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Erfahrungsaustausch und der Besprechung künftiger Aufgaben.

Vieles könnte ohne den Einsatz Ehrenamtlicher überhaupt nicht realisiert werden. Dies gilt zum Beispiel für die Aktion „Wintertreff – gemeinsam statt einsam“, bei der an fünf Tagen in der Woche jedem, der kommt, ein frisch gekochtes Mittagessen für 2 Euro („wer kann, gibt mehr“) angeboten wird. Diese Aktion ist so erfolgreich, dass sie nun das ganze Jahr über durchgeführt werden soll. Über Mittagessen hinaus werden auch ein Frühstück sowie Kaffee und Kuchen von Ehrenamtlichen zubereitet und zu kleinen Preisen serviert. Sie laden ebenfalls zu Bastel- und Spielnachmittagen in die Begegnungsstätte ein, an denen sich das Bingo-Spiel ganz besonderer Beliebtheit erfreut.

Etwa einmal im Monat sind die Ehrenamtlichen zudem bei Veranstaltungen mit von der Partie, bei denen Wissenswertes zu bestimmten Themen von eingeladenen Referenten vermittelt wird. Zu diesen gehören „Leselust“-Nachmittage, bei denen interessante Bücher und Schriftstücke vorgestellt und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern besprochen werden, die dabei leckere Häppchen und Getränke genießen können.

Hoher Einsatz für den Betrieb der Kleiderkammer

Auch die Tagesfahrten, die die Awo einmal im Monat von Lüdenscheid aus zu sehenswerten Zielen durchführt, werden von Ehrenamtlichen begleitete. Ein besonders wichtiger Teil der Awo-Arbeit ist die Kleiderkammer in der Begegnungsstätte an der Marienstraße, in der gebrauchte, aber gut erhaltene Kleidungsstücke zu niedrigen Preisen angeboten werden und Leute mit niedrigem Einkommen sich gegen geringes Geld einkleiden können. Die Kleiderkammer gehört ebenfalls zu den Angeboten, die der Awo-Ortsverein fast ausschließlich durch ehrenamtliche Arbeit leistet. Dies ist in der Regel mit einem hohen Einsatz verbunden. Doch generell sind sich die Ehrenamtlichen darin einig, dass ihre Arbeit sich lohnt, „denn bei aller Mühe bekommt man unglaublich viel Positives an Erfahrungen zurück“.

Natürlich ist es notwendig, sich immer mal wieder mit den anderen Ehrenamtlichen abzustimmen. Aber in der Regel bekommt man durch die Kontakte und die Zusammenarbeit mit anderen ein befriedigendes Gefühl. Für die verschiedenen Aufgaben werden ständig ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Von denen jeder – wie es heißt – „das machen kann, was er will und so lange er will“. Wer Interesse hat, ehrenamtlich bei der Awo mitzuarbeiten, kann sich persönlich, telefonisch (Tel. 24960) oder per E-Mail an ortsverein@awo-luedenscheid.de in der Awo-Begegnungsstätte an der Marienstraße 17 melden. Ansprechpartnerin ist Heidi Skorupa.