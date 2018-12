Verrücktes Lüdenscheider Wetterjahr: von wegen "November Rain"

Schnee im November: In normalen Jahren ja, in diesem Jahr nicht.

Lüdenscheid - Das Wetterjahr 2018 hatte in Lüdenscheid ja schon einiges zu bieten. Was im November verrückt war? So ziemlich alles.

Der November des Jahres 2018 in Lüdenscheid lag mit einer durchschnittlichen Temperatur von 5,8 Grad Celsius um 1,8 Grad über dem langjährigen Mittel (4,0 Grad).

Damit steuert die Wetterstation im Zeppelin-Gymnasium auf einen neuen Jahreshöchstwert zu.

"Zusammenfassend kann man sagen, dass wir einen viel zu trockenen, sehr sonnigen und auch zu warmen November hatten“, schreiben die Schüler in der November-Bilanz.

Bemerkenswert ist, dass die erste Dekade (1. bis 10. November) mit einer durchschnittlichen Temperatur von 8,9 Grad deutlich zu warm war. Die Höchsttemperatur betrug 18,3 Grad (am 6. November).

Damit wurde das Maximum für einen November (19,6°C am 1. November 2014) nur knapp verfehlt.Es gab nur vier Frosttage. Im langjährigen Durchschnitt sind es neun.

Am 18. November war es am kältesten – die Temperatur sank auf minus 1,1 Grad Celsius ab. Die tiefste in Lüdenscheid in einem November gemessene Temperatur betrug minus 9,4 Grad am 16. November 1965.

99,3 Stunden Sonnenschein bedeuten ein deutliches Plus gegenüber dem langjährigen Mittel von 56 Stunden. Auf einen Tag umgerechnet ergibt das 3,3 Stunden. Nach dem Sonnenrekord für einen November im Jahr 2011 (141,6 Stunden Sonnenschein) war der November 2018 der fünftsonnigste November bisher in Lüdenscheid.

Der November war mit nur 32,7 Litern Niederschlag pro Quadratmeter deutlich trockener als üblich – wie alle Vormonate in diesem Jahr auch. Nur der Januar 2018 war etwas feuchter als im Schnitt. Der November 2018 war der dritttrockenste November bisher in Lüdenscheid.

Nennenswerten Schneefall gab es nicht. Im Durchschnitt schneit es in Lüdenscheid an sieben Tagen im November. An nur einem Tag gab es Nebel, Gewitter wurden nicht verzeichnet.

Im langjährigen Durchschnitt gibt es 10,6 Tage mit Nebel und 0,6 Tage mit Gewitter.