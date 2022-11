Verrückte Figuren werden gesucht

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Chris Blessing gewann bereits Titel und Trophäe für den „Virtuosen des Unperfekten“. © Nicolai Schnabel

Der Preis ist begehrt und wird mittlerweile zum vierten Mal vergeben: „Virtuose des Unperfekten“. Nach den großartigen Abenden der vergangenen Jahre, bei denen Publikum wie Akteure sehr viel Spaß hatten, lädt die Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule wieder zum Nummernprogramm „Die Virtuosität des Unperfekten XII“ ein.

Lüdenscheid – Eingebettet ist der Comedy-Abend in das Frühlingsfest, das vom 12. bis 14. Mai 2023 gefeiert wird. Für den „Unperfekten Abend“ geht das Vorbereitungsteam wie immer frühzeitig auf die Suche nach Künstlern, gern auch Duos oder Trios. Clowns, Jongleure, Zauberer, Musiker, Komiker, Comedians, kurzum verrückte Figuren, die mit einem Aufritt von rund zehn Minuten Dauer diesen Abend bereichern.

Das Team wünscht sich Programmpunkte mit möglichst Aufbau im Theatersaal der Alten Schule, Programme, die noch in Arbeit sind, vielleicht zum ersten Mal vor (Test-)Publikum gezeigt werden, an denen noch gefeilt werden darf – Unperfektes halt.



Vergeben werden zwei Trophäen – zum einen der Pokal für den Titel, zum anderen aber auch der Publikumspreis, der sich in den vergangenen Jahren durchaus hier und da unterschied. Aus den eingehenden Bewerbungen werden fünf Künstler herausgesucht. Alle fünf erhalten, so Thomas Wewers, Leiter der Integrativen Kulturwerkstatt, jeweils eine Gage in Höhe von 150 Euro und 50 Euro Fahrtgeld sowie eine Übernachtungsmöglichkeit und Verpflegung.



Bewerben bis zum 28. Feburar

Der Abend wird moderiert und „außer Konkurrenz“ zeigt das Konzept integrativer Theaterarbeit (KiT) voraussichtlich einige Szenen aus seinem Handicap-Programm.



Licht und Ton ist in der Alten Schule vorhanden. Verpflegung wird gestellt. Übernachtung ist auf Anfrage in der Alten Schule möglich. Am Frühlingsfest-Sonntag gibt es ein „Künstlerfrühstück“. Für alle, die nicht am Samstag abreisen, gibt es ein reichhaltiges Frühstück mit der Möglichkeit, fachliche Rückmeldungen, Anregungen und Impulse für die Darbietungen zu erhalten, ein fachlicher Austausch unter Kollegen sozusagen.



„Bewerbungen“ sind möglich bis zum 28. Februar 2023 an Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Straße 207, 58513 Lüdenscheid, Tel. 0 23 51/66 11 52, thomas.wewers@kulturarbeit.com. „Wir bitten um Bewerbungen und um eine kleine inhaltliche Beschreibung der jeweiligen Szenen und Nummern“, so Wewers, „sollten mehr als fünf Künstler Interesse zeigen, behalten wir uns eine Auswahl vor oder es entscheidet das Los.“