Verräterische rosa Pantoffeln: Mutmaßlicher Räuber nimmt seine Frau zum Überfall mit

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Carsten Rehder/dpa

Die beiden Angeklagten, 44 und 35 Jahre alt, sitzen seit einiger Zeit in der Justizvollzugsanstalt Werl in Strafhaft – und haben beide noch längere Freiheitsstrafen abzusitzen. Doch damit ist es nicht getan.

Lüdenscheid - Staatsanwältin Bettina Hirschberg hat fünf neue Anklagen im Gepäck. Die 9. große Strafkammer des Hagener Landgerichts unter Vorsitz von Richter Christian Hoppe tritt zusammen. Es sind fünf Prozesstage geplant.

Die Vorwürfe klingen nach „Klassikern“, wie sie im Drogenmilieu allzu oft an der Tagesordnung sind. Es geht um illegalen Besitz von Amphetamin und Cannabis, um die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige oder um das berühmte „Abziehen“, also Bedrohung mit Waffen, Erpressung und Raub. Doch die Männer auf der Anklagebank sind weit entfernt von Geständnissen. Sie relativieren, schildern ihre eigenen Versionen, schweigen zu einzelnen Vorwürfen oder streiten sie ab.



Die Verteidigerinnen, Rechtsanwältin Julia Kusztelak aus Iserlohn und ihre Schwelmer Kollegin Sonka Mehner, versuchen zum Auftakt der Hauptverhandlung, in einem Rechtsgespräch mit den Richtern und der Staatsanwältin einen Kurs abzustecken. Im günstigsten Fall könnte es zu einer förmlichen Verständigung kommen, von der ihre Mandanten profitieren – nach dem Motto „Umfassende Geständnisse, im Gegenzug mildere Bestrafung“.



Doch nach einer dreiviertel Stunde Erörterung hinter verschlossenen Türen gibt Richter Hoppe zu Protokoll: „Es ist zu keiner Verständigung gekommen.“ Es gebe Bedarf nach Nachermittlungen durch die Kammer, das Verfahren berge „zu viele Unwägbarkeiten“. Einziger Hoffnungsschimmer für die Angeklagten: Statt einer Freiheitsstrafe kommt nach derzeitiger Einschätzung der Richter jeweils auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in Betracht.



Möglicherweise haben die Unwägbarkeiten mit der Glaubwürdigkeit von Belastungszeugen zu tun, die die beiden Männer bei der Polizei angezeigt haben. Mindestens eines der Opfer ist demnach selbst Akteur in der Lüdenscheider Drogenszene.



Doch einer der Fälle offenbart laut Ermittlungsakte exemplarisch, auf welchem Niveau sich die Konflikte in der Szene bewegen. Der 44-Jährige lässt durch Julia Kusztelak erklären, er habe an der Werdohler Straße von einem Anbieter „nur“ Cannabis kaufen wollen. Die Kripo hat andere Erkenntnisse. Danach hat der Lüdenscheider einen jungen Mann an der Einmündung Kreuzweg mit einer Pistole bedroht, um Geld und Handy zu rauben.



Doch der Passant flieht und gibt bei der Polizei zu Protokoll, er habe den Täter möglicherweise erkannt. Und dessen Frau habe daneben gestanden und auffällig rosafarbene Pantoffeln angehabt. Eine Streife eilt zur Wohnung des polizeibekannten Paares an der Elsa-Brändström-Straße und klingelt. Die Frau öffnet – und hat auffällig rosafarbene Pantoffeln an den Füßen.